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Алёна Ланская: Я прекрасно помню те времена, когда мы получали продукты по талонам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская артистка Алёна Ланская поделилась воспоминаниями о детстве. Об этом она
«Я прекрасно помню те времена, когда мы получали продукты по талонам, когда для меня было роскошью играть с куклой «Андрюша». Помню, как мы стояли в очередях, и только с третьего раза эта кукла досталась мне», – рассказала представительница Беларуси на «Евровидении-2013».
Ланская вспомнила, что в детстве ей приходилось донашивать одежду за родственниками, старшими братьями и сёстрами.
«Вместе с тем я родилась и воспитывалась в нормальных условиях. И у меня всегда было всё необходимое», – добавила исполнительница.
По словам артистки, ей тяжело наблюдать за происходящим сейчас в мире. Певица активно пользуется соцсетями и прочитала мнения многих людей, чтобы составить собственную картину того, что происходит.
Алёна Ланская:
Ранее Алёна Ланская рассказывала о том, как пришла на сцену.
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Новости Беларуси. Белорусская артистка Алёна Ланская поделилась воспоминаниями о детстве. Об этом она упомянула в разговоре с корреспондентом БЕЛТА. «Я прекрасно...
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