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Девятовский: Определенные СМИ смакуют, что спортсмен удалил сообщение в поддержку сегодняшнего развития

26.06.2020 17:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский в эфире ATN_NEWS в очередной раз оценил ситуацию в Беларуси.


Скриншот из трансляции АТН

— Есть ощущение, что любое мнение, которое будет условно в поддержку сегодняшнего развития — оно… Есть такие силы — они очень мобильные, очень организованные, которые готовы полностью дискредитировать это мнение в глазах общественности.

Очень четко видно, как определенные СМИ, которые смакуют, что вот спортсмен удалил сообщение в своем инстаграме. Или его завалили, какими-то комментариями, которых он не выдержал. Если это отслеживается, в том числе и СМИ, то, наверное, это не просто так. А сколько людей, которые вообще не хотят вмешиваться в это, потому что будут облиты грязью, которые после подходят ко мне и говорят — ну, спасибо тебе за открытую позицию, — сказал Девятовский.

Напомним, ранее спортсмены, высказавшиеся за текущую власть, скрыли свои профили в соцсетях. А баскетболист, высказавшийся против Лукашенко, удалил свой пост.

 
 
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