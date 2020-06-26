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Девятовский: Определенные СМИ смакуют, что спортсмен удалил сообщение в поддержку сегодняшнего развития
Источник материала: Tut.by
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский
— Есть ощущение, что любое мнение, которое будет условно в поддержку сегодняшнего развития — оно… Есть такие силы — они очень мобильные, очень организованные, которые готовы полностью дискредитировать это мнение в глазах общественности.
Очень четко видно, как определенные СМИ, которые смакуют, что вот спортсмен удалил сообщение в своем инстаграме. Или его завалили, какими-то комментариями, которых он не выдержал. Если это отслеживается, в том числе и СМИ, то, наверное, это не просто так. А сколько людей, которые вообще не хотят вмешиваться в это, потому что будут облиты грязью, которые после подходят ко мне и говорят — ну, спасибо тебе за открытую позицию, — сказал Девятовский.
Напомним, ранее спортсмены, высказавшиеся за текущую власть,
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Девятовский: Определенные СМИ смакуют, что спортсмен удалил сообщение в поддержку сегодняшнего развития
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