Девятовский: Определенные СМИ смакуют, что спортсмен удалил сообщение в поддержку сегодняшнего развития

Источник материала: Tut.by

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский в эфире ATN_NEWS в очередной раз оценил ситуацию в Беларуси.



Скриншот из трансляции АТН

— Есть ощущение, что любое мнение, которое будет условно в поддержку сегодняшнего развития — оно… Есть такие силы — они очень мобильные, очень организованные, которые готовы полностью дискредитировать это мнение в глазах общественности.

Очень четко видно, как определенные СМИ, которые смакуют, что вот спортсмен удалил сообщение в своем инстаграме. Или его завалили, какими-то комментариями, которых он не выдержал. Если это отслеживается, в том числе и СМИ, то, наверное, это не просто так. А сколько людей, которые вообще не хотят вмешиваться в это, потому что будут облиты грязью, которые после подходят ко мне и говорят — ну, спасибо тебе за открытую позицию, — сказал Девятовский.

Напомним, ранее спортсмены, высказавшиеся за текущую власть, скрыли свои профили в соцсетях . А баскетболист, высказавшийся против Лукашенко, удалил свой пост .