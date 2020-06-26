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Александр Лукашенко: «Люди боятся просто вносить более решительные изменения в Конституцию»

26.06.2020 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом напомнил Александр Лукашенко на встрече с активом этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 26 июня, в городе шахтеров собрались управленцы, врачи, ученые, депутаты, журналисты.

Неравнодушные люди с четкой жизненной позицией, команда единомышленников. На таких опираются жители области в трудных ситуациях. И именно благодаря им развивается и страна, и регион. Именно с ними глава государства обсудил самые злободневные темы.

Александр Лукашенко: «Люди боятся просто вносить более решительные изменения в Конституцию»

Александр Лукашенко: «Люди боятся просто вносить более решительные изменения в Конституцию»

Такая форма общения уже стала традицией. Недавно аналогичные совещания прошли в Могилеве, Гродно и Бресте. Суть диалога – из первых уст дать людям полную и достоверную информацию о том, что происходит в стране, поскольку в информационном пространстве сейчас много противоречий.

Президент делает акцент: такие встречи – способ держать ответ перед народом и продемонстрировать, что удалось сделать за последние несколько лет. А вот оценивать это – прерогатива белорусов.

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Александр Лукашенко: «Люди боятся просто вносить более решительные изменения в Конституцию»

После встречи с активом Президент посетил четвертое рудоуправление предприятия «Белкалий-Мигао». Это крупный инвестиционный проект региона, в свое время в новый завод вложили 238 миллионов рублей. Здесь производят нитрат калия, 92 % уходит на экспорт.

Там же Александр Лукашенко пообщался с работниками завода. В разговоре затронули тему внесения изменений в Конституцию.

Александр Лукашенко: «Люди боятся просто вносить более решительные изменения в Конституцию»

Напомним, глава государства их анонсировал ранее и вот сегодня заявил, что ему уже представили несколько вариантов.

Александр Лукашенко: «Люди боятся просто вносить более решительные изменения в Конституцию»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Перемены будут обязательно, мы уже об этом говорили два года назад. И перемены должны начинаться цивилизованно и идти цивилизованно, начиная от Конституции. Конституция – основной закон, мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, и они не годятся. Люди боятся просто вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, что нам это надо сделать. И до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз – до председателей райисполкомов, губернаторов. Они, в конце концов, должны более широко заниматься теми или иными вопросами, потому что они живут здесь, на месте с вами, им виднее.

Что касается перераспределения полномочий наверху – Президент, парламент, правительство и прочие – это все должно быть прописано в Конституции. В Конституции мы должны четко определить – эта Конституция будет приниматься на референдуме – четко определить, каким путем мы будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои альтернативщики – через приватизацию, реформы и так далее. Это не со мной.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом напомнил Александр Лукашенко на встрече с активом этого региона, сообщили...
 
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