В Борисове в квартиру залетела летучая мышь

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В одной из квартир Борисова жильцы нашли летучую мышь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Она с комфортом расположилась на шторах. Хозяева квартиры проконсультировались с помощью мобильного помощника МЧС и аккуратно выпустили летучую мышь из окна. Все делали в перчатках. Животное успешно покинуло помещение.