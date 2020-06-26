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В Борисове в квартиру залетела летучая мышь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В одной из квартир Борисова жильцы нашли летучую мышь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Она с комфортом расположилась на шторах. Хозяева квартиры проконсультировались с помощью мобильного помощника МЧС и аккуратно выпустили летучую мышь из окна. Все делали в перчатках. Животное успешно покинуло помещение.
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Новости Беларуси. В одной из квартир Борисова жильцы нашли летучую мышь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она с комфортом расположилась на шторах. Хозяева...
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