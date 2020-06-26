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В Борисове в квартиру залетела летучая мышь

26.06.2020 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В одной из квартир Борисова жильцы нашли летучую мышь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове в квартиру залетела летучая мышь

Она с комфортом расположилась на шторах. Хозяева квартиры проконсультировались с помощью мобильного помощника МЧС и аккуратно выпустили летучую мышь из окна. Все делали в перчатках. Животное успешно покинуло помещение.

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Новости Беларуси. В одной из квартир Борисова жильцы нашли летучую мышь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она с комфортом расположилась на шторах. Хозяева...
 
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