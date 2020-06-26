Чтобы отдых был в радость

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В летний период значительная часть граждан, особенно в выходные и праздничные дни, выезжает в зоны массового отдыха. Анализ последних лет показывает, что в этот период в указанных местах возрастает количество правонарушений, случаев гибели людей в реках и водоемах.

Жертвами случайных утоплений становятся как взрослые, так и несовершеннолетние. Основными причинами гибели людей является: купание в запрещенных местах и необорудованных водоемах, в том числе в состоянии опьянения; отсутствие должного контроля за детьми со стороны родителей.

Отделом внутренних дел Несвижского райисполкома особое внимание уделяется проблемам охраны жизни людей на водоемах и в местах массового отдыха. Во избежание несчастных случаев не следует купаться на так называемых «диких пляжах». В городе Несвиже имеется специально обустроенный городской пляж на озере «Дикое», а в г.п.Городея — зона отдыха «Тихая заводь». Кроме этого, решением Несвижского районного исполнительного комитета № 132 от 7.01.2020г. на территории района определены еще пять мест, где разрешено купание (озера: д.С.Липка, д.Плешевичи, д.Наруцевичи, аг.Лань, д.Выс.Липа). Купание в иных местах на территории района запрещено.

Необходимо помнить, что за купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность по ст. 23.63 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере от 1 до 3 базовых величин.

Чтобы избежать плачевных последствий, отдел внутренних дел Несвижского райисполкома призывает всех граждан быть внимательными на отдыхе, не купаться в запрещенных местах, особенно в нетрезвом состоянии, соблюдать меры безопасности на воде.

В вышеуказанных местах категорически запрещается распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, а также появляться в состоянии алкогольного опьянения. За данные правонарушения предусмотрена административная ответственность по ч.1,3 ст.17.3 КоАП Республики Беларусь, санкция ч.1 предусматривает штраф в размере до 8 базовых величин, санкция ч.3 (повторность) предусматривает штраф в размере от 2 до 15 базовых величин или административный арест.

Также особую озабоченность вызывает совершение краж личного имущества граждан в местах массового отдыха граждан, в том числе на пляжах. Атмосфера отдыха принижает и притупляет бдительность. Часто граждане оставляют на берегу свои личные вещи, кошельки, мобильные телефоны без присмотра, а сами идут купаться. И как следствие, возвратившись на берег, не находят их в оставленном месте.

Во избежание таких последствий:

– никогда не кладите вещи у себя за спиной – всегда держите на виду;

– не спите на пляже. Часто жертвами воров становятся женщины, которые, накрыв лицо полотенцем, мирно спят под жаркими лучами солнца;

– не злоупотребляйте спиртными напитками;

– лучше всего, если на пляже вы будете отдыхать компанией – так и за вещами больше людей будет следить, и купаться можно ходить по очереди.

Сотрудники Несвижского РОВД ежедневно осуществляют охрану общественного порядка в местах отдыха граждан. В случае возникновения конфликтных ситуаций, совершения правонарушения или преступления, либо других непредвиденных обстоятельств, вы можете об этом сообщить по тел. 102, 5-97-09, 5-13-24.

Ваша безопасность во время отдыха в первую очередь зависит от ВАС самих.

Александр ЮРЧЕНКО,

начальник Несвижского РОВД.