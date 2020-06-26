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Невероятная реакция водителя помогла спасти десятки пассажиров (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Удача и молниеносная реакция водителя помогли спасти десятки пассажиров. Невероятные кадры с предотвращением столкновения были
Видео было снято камерами наблюдения в автобусе. Транспорт следовал из бразильского муниципалитета Житауна (штат Баия). Автобус выехал на горную узкую дорогу с крутыми поворотами.
На встречную полосу выехал легковой автомобиль. Только невероятная реакция водителя автобуса помогла предотвратить лобовое столкновение. Шофер выкрутил руль в последний момент.
Фото: Planet-travelling
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Удача и молниеносная реакция водителя помогли спасти десятки пассажиров. Невероятные кадры с предотвращением столкновения были опубликованы на YouTube. Видео было...
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