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Невероятная реакция водителя помогла спасти десятки пассажиров (ВИДЕО)

26.06.2020 17:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Невероятная реакция водителя помогла спасти десятки пассажиров (ВИДЕО)

Удача и молниеносная реакция водителя помогли спасти десятки пассажиров. Невероятные кадры с предотвращением столкновения были опубликованы на YouTube.

Видео было снято камерами наблюдения в автобусе. Транспорт следовал из бразильского муниципалитета Житауна (штат Баия). Автобус выехал на горную узкую дорогу с крутыми поворотами.

На встречную полосу выехал легковой автомобиль. Только невероятная реакция водителя автобуса помогла предотвратить лобовое столкновение. Шофер выкрутил руль в последний момент.


Как уточняет LIFE, выехавший на встречную полосу водитель легковой машины был пьян. Спустя считанные минуты он врезался в другое авто. Инцидент произошел осенью 2019 года, но видеозапись с впечатляющими действиями водителя автобуса стала популярной сейчас.

Фото: Planet-travelling

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Удача и молниеносная реакция водителя помогли спасти десятки пассажиров. Невероятные кадры с предотвращением столкновения были опубликованы на YouTube. Видео было...
 
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