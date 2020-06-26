Премьеры России и Беларуси поговорили о важности интеграции

Источник материала: Ежедневник

фото: reform.by

Главы правительств двух стран провели телефонный разговор.

Руководитель российского правительства Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко с назначением премьер-министром.

Как сообщает российский Кабмин, в беседе главы правительств «отметили важность укрепления российско-белорусских отношений, активизации интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства».

Отмечается, что во время разговора стороны затронули актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и договорились о дальнейших личных контактах как в двустороннем формате, так и по линии ЕАЭС.

Напомним, что в ближайшее время российско-белорусские контакты на высшем уровне продолжатся встречей президентов: Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина собирается принять участие в открытии мемориального комплекса под Ржевом и провести личную встречу с руководителем России. Мероприятие запланировано на 30 июня.