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Премьеры России и Беларуси поговорили о важности интеграции
26.06.2020 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: reform.by
Главы правительств двух стран провели телефонный разговор.
Руководитель российского правительства Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко с назначением премьер-министром.
Как сообщает российский Кабмин, в беседе главы правительств «отметили важность укрепления российско-белорусских отношений, активизации интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства».
Отмечается, что во время разговора стороны затронули актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и договорились о дальнейших личных контактах как в двустороннем формате, так и по линии ЕАЭС.
Напомним, что в ближайшее время российско-белорусские контакты на высшем уровне продолжатся встречей президентов: Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина
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Главы правительств двух стран провели телефонный разговор.
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