Британский эксперт объяснил противодействие Литвы запуску БелАЭС иррациональной обидой

Источник материала: Новости Докшицы





Власти Литвы, вставшие во главе «крестового похода» против строительства Беларусью Островецкой АЭС, занимают как минимум двусмысленную позицию. Аргументы Вильнюса имеют под собой уже не экономическую причину, а являются следствием обид на Евросоюз, «недостаточно» поддержавший прибалтийскую республику на пути к энергонезависимости, считает эксперт лондонского аналитического центра Emerging Europe Эндрю Вробель.

Беларусь уже давно не является частью СССР, а Островецкая АЭС не является Чернобылем, пишет британский эксперт. Спустя десятилетия, прошедшие со времени катастрофы АЭС на Украине, атомная энергетика шагнула вперед в плане разработок более безопасных атомных реакторов. Так, реактор ВВЭР-1200, который будет использоваться на БелАЭС, также имеет ключевое значение для проектируемой АЭС Ханхикиви-1 в Финляндии, а также на АЭС в Турции, Бангладеш, Египте и Китае.

Однако эти аргументы не впечатляют Литву, возглавившую оппозицию строительству и запуску БелАЭС. В 2017 году Сейм балтийской республики объявил ядерный объект в Беларуси угрозой национальной безопасности, окружающей среде и населению. Правительство закупает йодсодержащие таблетки для населения и ведет разъяснительную работу на случай аварии на атомной станции в соседнем государстве.

В то же время критическую позицию балтийской республики не разделяют эксперты-ядерщики. Так, представитель Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Джонатан Кобб называет претензии Вильнюса необоснованными, отмечая, что российский «Росатом» имеет достаточный авторитет в делах ядерной безопасности. Кроме того, экспертиза, проведенная Европейской группой по регулированию ядерной безопасности (ENSREG) на БелАЭС, дала положительный результат, что привело к предположениям о том, что претензии Литвы к атомной станции связаны не только с безопасностью.

В апреле 2019 года балтийская республика, безуспешно лоббировавшая в США и ЕС запрет на строительство БелАЭС, предложила преобразовать свой СПГ-терминал в Клайпеде в завод по производству электроэнергии, но не заинтересовала своих соседей.

Сомнений в претензиях к безопасности станции добавляет и тот факт, что электроэнергия, получаемая страной через энергомост NordBalt из Швеции, частично вырабатывается на АЭС. Это значит, что доля литовского энергобаланса уже находится в зависимости от ядерной энергетики. Между тем свою единственную Игналинскую АЭС балтийская республика закрыла в 2009 году из-за сочетания давления со стороны ЕС и финансовой помощи, а не из-за антиядерных настроений, напоминает эксперт Военной академии Литвы Юстинас Юозайтис. С ним соглашается представитель Венского института международных экономических исследований (WIIW) Румен Добрински.

«Островец де-факто займет место Игналины и станет основным источником электроснабжения для региона. <…> Литва взбешена тем, что она считает исторической несправедливостью: они будут вынуждены импортировать электроэнергию, вырабатываемую ядерной энергией, в то время как они могли бы экспортировать ее», — считает Добрински.

Кроме того, добавляет эксперт, Вильнюс также молчаливо обвиняет Еврокомиссию в двойных стандартах, поскольку Брюссель изначально не занял жесткую позицию против строительства БелАЭС, а впоследствии отказался встать на сторону Литвы в этом конфликте.

«Так что, на мой взгляд, национальная гордость и попытка какой-то формы исторического возмездия преобладают над рациональными аргументами о предоставлении доступа к относительно дешевому источнику электроснабжения, который будет генерироваться новой АЭС», — добавил представитель Венского института международных экономических исследований (WIIW).

Призывы Литвы к Латвии и Эстонии однозначно отказаться от закупок белорусской электроэнергии также потерпели неудачу. И неудивительно, учитывая, что энергомост NordBalt, стоимостью 580 млн евро, в начале июня в очередной раз вышел из строя, а это привело к скачку цен во всех странах Балтии, отмечает эксперт британского центра.