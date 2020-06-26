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Британский эксперт объяснил противодействие Литвы запуску БелАЭС иррациональной обидой

26.06.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Британский эксперт объяснил противодействие Литвы запуску БелАЭС иррациональной обидой

 

Власти Литвы, вставшие во главе «крестового похода» против строительства Беларусью Островецкой АЭС, занимают как минимум двусмысленную позицию. Аргументы Вильнюса имеют под собой уже не экономическую причину, а являются следствием обид на Евросоюз, «недостаточно» поддержавший прибалтийскую республику на пути к энергонезависимости, считает эксперт лондонского аналитического центра Emerging Europe Эндрю Вробель.

Беларусь уже давно не является частью СССР, а Островецкая АЭС не является Чернобылем, пишет британский эксперт. Спустя десятилетия, прошедшие со времени катастрофы АЭС на Украине, атомная энергетика шагнула вперед в плане разработок более безопасных атомных реакторов. Так, реактор ВВЭР-1200, который будет использоваться на БелАЭС, также имеет ключевое значение для проектируемой АЭС Ханхикиви-1 в Финляндии, а также на АЭС в Турции, Бангладеш, Египте и Китае.

Однако эти аргументы не впечатляют Литву, возглавившую оппозицию строительству и запуску БелАЭС. В 2017 году Сейм балтийской республики объявил ядерный объект в Беларуси угрозой национальной безопасности, окружающей среде и населению. Правительство закупает йодсодержащие таблетки для населения и ведет разъяснительную работу на случай аварии на атомной станции в соседнем государстве.

В то же время критическую позицию балтийской республики не разделяют эксперты-ядерщики. Так, представитель Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Джонатан Кобб называет претензии Вильнюса необоснованными, отмечая, что российский «Росатом» имеет достаточный авторитет в делах ядерной безопасности. Кроме того, экспертиза, проведенная Европейской группой по регулированию ядерной безопасности (ENSREG) на БелАЭС, дала положительный результат, что привело к предположениям о том, что претензии Литвы к атомной станции связаны не только с безопасностью.

В апреле 2019 года балтийская республика, безуспешно лоббировавшая в США и ЕС запрет на строительство БелАЭС, предложила преобразовать свой СПГ-терминал в Клайпеде в завод по производству электроэнергии, но не заинтересовала своих соседей.

Сомнений в претензиях к безопасности станции добавляет и тот факт, что электроэнергия, получаемая страной через энергомост NordBalt из Швеции, частично вырабатывается на АЭС. Это значит, что доля литовского энергобаланса уже находится в зависимости от ядерной энергетики. Между тем свою единственную Игналинскую АЭС балтийская республика закрыла в 2009 году из-за сочетания давления со стороны ЕС и финансовой помощи, а не из-за антиядерных настроений, напоминает эксперт Военной академии Литвы Юстинас Юозайтис. С ним соглашается представитель Венского института международных экономических исследований (WIIW) Румен Добрински.

«Островец де-факто займет место Игналины и станет основным источником электроснабжения для региона. <…> Литва взбешена тем, что она считает исторической несправедливостью: они будут вынуждены импортировать электроэнергию, вырабатываемую ядерной энергией, в то время как они могли бы экспортировать ее», — считает Добрински.

Кроме того, добавляет эксперт, Вильнюс также молчаливо обвиняет Еврокомиссию в двойных стандартах, поскольку Брюссель изначально не занял жесткую позицию против строительства БелАЭС, а впоследствии отказался встать на сторону Литвы в этом конфликте.

«Так что, на мой взгляд, национальная гордость и попытка какой-то формы исторического возмездия преобладают над рациональными аргументами о предоставлении доступа к относительно дешевому источнику электроснабжения, который будет генерироваться новой АЭС», — добавил представитель Венского института международных экономических исследований (WIIW).

Призывы Литвы к Латвии и Эстонии однозначно отказаться от закупок белорусской электроэнергии также потерпели неудачу. И неудивительно, учитывая, что энергомост NordBalt, стоимостью 580 млн евро, в начале июня в очередной раз вышел из строя, а это привело к скачку цен во всех странах Балтии, отмечает эксперт британского центра.

rubaltic.ru

 
 
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  Власти Литвы, вставшие во главе «крестового похода» против строительства Беларусью Островецкой АЭС, занимают как минимум двусмысленную позицию. Аргументы...
 
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