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На дорогах Беларуси вводятся ограничения для тяжелых машин

26.06.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: transinfo.by

Ограничения будут введены с 1 июля и будут действовать до 20 сентября.

Согласно постановлению Минтранса N34 от 16 июня, в этот период максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин при движении по республиканским автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов не должна превышать 6 т.

Исключения сделаны для определенных автодорог и их участков. Их перечень приводится в тексте постановления.

Кроме того, ограничения не коснутся транспорта, перевозящего пассажиров, живых животных, цветы, грузы гуманитарной помощи, битумы дорожные, бетонные и асфальтобетонные смеси, опасные грузы, зерно, комбикорма, семена рапса, семенной фонд, молоко и молочные продукты, а также грузы, перемещаемые в специализированных грузовых авто с изотермическим кузовом и требующие для сохранности специального температурного и санитарно-гигиенического режимов.

Также свободно передвигаться могут ТС, перевозящие отходы животного происхождения для их утилизации и (или) переработки; транспорт, используемый для возведения, реконструкции, эксплуатации (содержания и текущего ремонта), капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования; автотранспорт, осуществляющий перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий ДТП; транспорт, перевозящий сушенку торфяную. Ограничения также не касаются колесных тракторов, используемых в АПК.

 
 
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Ограничения будут введены с 1 июля и будут действовать до 20 сентября.
 
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