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Президент: «Я не могу пойти на приватизацию, к примеру, «Беларуськалия». Нет такой необходимости»

26.06.2020 18:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом напомнил Александр Лукашенко на встрече с активом этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент: «Я не могу пойти на приватизацию, к примеру, «Беларуськалия». Нет такой необходимости»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не пойду на слом социального уклада нашей страны. Я не могу пойти на приватизацию, к примеру, «Беларуськалия». Нет такой необходимости его приватизировать, потому что он работает эффективно. Он работает так, как надо для страны. Приватизация – это не факт, что мы сделаем лучше. Я боюсь потери рабочих мест.

Президент делает акцент: такие встречи – способ держать ответ перед народом и продемонстрировать, что удалось сделать за последние несколько лет. А вот оценивать это – прерогатива белорусов.

Президент: «Я не могу пойти на приватизацию, к примеру, «Беларуськалия». Нет такой необходимости»

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Новости Беларуси. Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом напомнил Александр Лукашенко на встрече с активом этого региона, сообщили...
 
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