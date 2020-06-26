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Президент: «Я не могу пойти на приватизацию, к примеру, «Беларуськалия». Нет такой необходимости»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом напомнил Александр Лукашенко на встрече с активом этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президент делает акцент: такие встречи – способ держать ответ перед народом и продемонстрировать, что удалось сделать за последние несколько лет. А вот оценивать это – прерогатива белорусов.
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Новости Беларуси. Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом напомнил Александр Лукашенко на встрече с активом этого региона, сообщили...
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