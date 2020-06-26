Ученые подсказали простое действие, которое связывают со снижением смерти от рака

Источник материала: Tut.by

Сидячий образ жизни может повышать риск смерти от рака, пишет The New York Times . Результаты исследования ученых из Техасского университета предполагают, что те, кто сидит дольше всего, на 80% чаще умирают от рака по сравнению с наиболее активными людьми. Но если добавить хотя бы короткие прогулки в свое расписание, риск сокращается. Работа опубликована в JAMA Oncology.



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Доказательств тому, что сидячий образ жизни вреден для здоровья, много. Предыдущие исследования связывали его с повышенным риском болезней сердца, диабета 2 типа, ожирения и преждевременной смерти.

В новой работе ученых Техасского университета анализировались данные 8 тысяч мужчин и женщин среднего и старшего возраста, которые носили фитнес-трекеры. У кого-то был лишний вес, диабет или другие проблемы со здоровьем, кто-то был здоров и регулярно занимался спортом.

По итогам наблюдений мужчины и женщины в группе с самым низким уровнем активности имели на 80% большую вероятность умереть от рака в течение периода наблюдения, чем те, кто сидел меньше всего. Эта связь сохранилась после контроля данных по возрасту, весу, полу, привычке курить и другим факторам.

Статистически ученые смоделировали, что было бы, если бы люди из «сидячей» группы двигались больше: каждые полчаса интенсивной физической активности в день снижали риск смерти от рака на 31%. Даже если это была не тренировка, а замена 10 минут сидения в день на прогулку, работу по дому или в саду, риск умереть от рака снижался примерно на 8%.

Авторы работы говорят о том, что, хотя их исследование имеет множество ограничений и не доказывает причину и следствие, из него можно сделать полезный вывод: чтобы снизить риск смерти от рака, не придется пробежать марафон — достаточно хотя бы раз в час пройтись по дому или офису.