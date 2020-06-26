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«Не может спокойно строить, ему нужны шедевры». Жодинец создал на участке пиратский корабль со штурвалом и пушками

26.06.2020 18:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Жодино начали принимать заявки на конкурс «Ветеранское подворье-2020», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Не может спокойно строить, ему нужны шедевры». Жодинец создал на участке пиратский корабль со штурвалом и пушками

«Не может спокойно строить, ему нужны шедевры». Жодинец создал на участке пиратский корабль со штурвалом и пушками

У участников есть возможность проявить себя сразу в нескольких номинациях. Итоги планируют подвести в сентябре. За это время жюри объедет все участки и выберет лучших.

«Не может спокойно строить, ему нужны шедевры». Жодинец создал на участке пиратский корабль со штурвалом и пушками

«Не может спокойно строить, ему нужны шедевры». Жодинец создал на участке пиратский корабль со штурвалом и пушками

О красоте, созданной собственными руками, смотрите в видеоматериале Анастасии Кончиц.

Люди в материале: Анастасия Кончиц, Владимир Глазун

 
 
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Новости Беларуси. В Жодино начали принимать заявки на конкурс «Ветеранское подворье-2020», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У участников есть возможность...
 
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