Ученые назвали три способа гарантированно остаться одиноким

Источник материала: Ежедневник

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Какие привычки ведут к социальной изоляции даже общительных и успешных людей?

Одиночество убивает

Анализ данных 180 тысяч человек показал, что низкий уровень социального взаимодействия увеличивает риск инсульта на 32%, а ишемической болезни сердца — на 29%. То есть почти на треть повышает риск развития сердечно-сосудистых нарушений. Кроме того, у одиночек иммунитет слабее и они чаще подхватывают инфекции, пишет РИА Новости .

Люди, которые не состоят в браке и не поддерживают регулярных контактов с друзьями и родными, на 15% чаще умирают от онкологии. Исследователи из США предположили, что это связано с гормональными сбоями. По крайней мере, у серых крыс (основные модельные организмы в нейробиологии и физиологии) срабатывает именно этот механизм. В отдельных клетках без сородичей животные быстро заболевают раком и погибают.

Кошка не спасет

Британские исследователи подсчитали: убежденные холостяки после 65 лет страдают старческим слабоумием на 42% чаще, чем те, кто в браке или у кого есть постоянные отношения.При этом шансы устроить личную жизнь связаны сразу с несколькими привычками. Одна из них, как ни удивительно, — выбор домашнего питомца.

Ученые из США заметили: кошатников женщины считают более чувствительными, но менее мужественными и потому не подходящими для серьезных отношений. Быо проведен опрос: около полутора тысяч женщин от 18 до 24 лет попросили оценить мужчин по фотографиям. Появление в кадре кошки сразу снижало их привлекательность — причем эффект был особенно выражен у любительниц собак.

Собачники же, как правило, более удачливы в личной жизни. В экспериментах французских исследователей женщины охотнее давали номер телефона прохожим с псом на поводке, чем мужчинам без питомца — 28,3% против 9,2%.

В эксперименте американских ученых одни и те же мужчины становились менее привлекательными в глазах женщин, если у них в руках появлялась кошка.

Курение изолирует

Согласно работе британских генетиков, любители сигарет часто ощущают себя одинокими, даже если в реальности это не так. Ученые проанализировали данные о геномах почти миллиона человек, обращая особое внимание на определенные участки ДНК. Оказалось, несколько однонуклеотидных полиморфизмов одновременно влияют на развитие пристрастия к табаку и возникновению чувства одиночества. Причинно-следственная связь работает в обе стороны: курение заставляет чувствовать себя изгоем и человек чаще тянется к сигарете.

По мнению генетиков, механизм здесь такой же, как при развитии депрессии, спровоцированной табачной зависимостью: никотин воздействует на ацетилхолиновые рецепторы, а затем — на синтез дофамина и серотонина.

Интересно, что между одиночеством и привычкой выпить лишнего никакой взаимосвязи на уровне ДНК не обнаружили.

Богатство – это риск

Вероятность одинокой жизни выше у тех, кто нацелен на максимальный заработок. Американские ученые доказали: стремление к обогащению часто сопровождается социальной оторванностью. Чрезмерная зависимость от служебных дел, постоянные спешка и стресс — в итоге меньше общения с друзьями и родными.

Исследователи задали 345 добровольцам вопросы о доходах, эмоциональном состоянии и времени, проводимом с близкими. Выяснилось, что сосредоточенность на финансовом росте приводит к нехватке общения и частому ощущению одиночества.

Дальнейшие эксперименты, в которых участвовало более тысячи волонтеров, подтвердили выводы ученых: самовыражение через высокий заработок сокращает число контактов и человек чувствует себя отрезанным от мира.

И еще интересный факт: если человек страдает от одиночества, избавиться от него не просто. По данным исследователей из Университета Чикаго, это состояние заставляет человека расширять границы личного пространства и мешает сблизиться с другими людьми.