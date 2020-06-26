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«Киновидеопрокату» и Минскому зоопарку выделят субсидии из-за сокращения доходов

26.06.2020 18:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Коррективы в городском бюджете. Соответствующее решения приняли депутаты Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Киновидеопрокату» и Минскому зоопарку выделят субсидии из-за сокращения доходов

Дополнительную поддержку получат объекты социальной сферы. В связи с сокращением посетителей и доходов «Киновидеопрокату» и столичному зоопарку выделят субсидии в размере более миллиона и 285 тысяч рублей соответственно.

«Киновидеопрокату» и Минскому зоопарку выделят субсидии из-за сокращения доходов

Дополнительно направят средства в учреждения здравоохранения и образования, а также на ремонт жилого фонда и благоустройство дворов.

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Новости Беларуси. Коррективы в городском бюджете. Соответствующее решения приняли депутаты Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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