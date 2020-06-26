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В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

26.06.2020 18:31 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Почти век в деревне Слобудка по соседству с Пружанами находился военный городок. В 2007 году деревня получила гражданский статус. Территорию со всей инфраструктурой перепрофилировали. Один из участков получил местный лесхоз, разместивший там ремонтные мастерские.

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

За это время рядом с ними вырос деревообрабатывающий комплекс. Его возможности оценили корреспонденты БЕЛТА.

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

Производственная площадка лесхоза находится немного в стороне от дороги, ведущей в Пружаны. Правильный поворот помогает узнать указатель и везущий древесину автомобиль. Итак, мы на месте. С трудом можно поверить, что еще несколько лет назад здесь служили военные. "Участок в Слобудке мы получили в 2008 году. Вынесли сюда ремонтные мастерские. Привели в порядок оставшуюся территорию и решили использовать ее для переработки щепы. Тогда она шла на Пружанскую мини-ТЭЦ и экспортировалась. Лет через пять спрос начал падать. Стали искать другие варианты производства", - ввел в курс дела главный инженер Пружанского лесхоза Виктор Корниенко.

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

Ставку сделали на строительство деревообрабатывающего цеха. "У нас большой лесной фонд, древесины хватает. Это экспортное направление, солидный рынок сбыта. В 2016 году начали разрабатывать проект, а уже через год завершили стройку", - рассказал главный инженер. Ежемесячно на этой линии производят около 1,4 тыс. куб.м досок. Большая половина продукции экспортируется. Среди основных покупателей - Литва, Латвия, Германия.

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

Если раньше возникал вопрос, что делать с древесными отходами, то сейчас его нет. Все они отправляются на пеллетный завод. Работать он начал меньше месяца назад и уже показал свою эффективность. Мощности предприятия позволяют переработать за год 57 тыс. куб.м неликвидного сырья. На выходе получится 20 тыс. т пеллет.

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

Работает завод круглосуточно. Присутствие человека там сведено к минимуму. За процессом помогает следить умная техника. О каких-либо нарушениях в технологической цепочке оповещают датчики. Специалисты контролируют температуру, влажность поступаемого сырья и после сушки, работу пресс-гранулятора, ведь все это влияет на качество пеллет.

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

Новое производство ориентировано на экспорт. В Беларуси на такую продукцию пока спрос незначительный. "Заключили контракт с польской фирмой. Они забирают товар автотранспортом. Также отгружаем по железной дороге в Литву. Но уже было несколько обращений из Беларуси. Люди взяли пеллеты на пробу. Звонили, сказали, что продукция устраивает и будут оформлять заказы", - отметил Виктор Корниенко. Пеллетный завод позволил наладить практически безотходное производство.

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

Мы перемещаемся на лесосеку, откуда древесина поступает на переработку. К удивлению корреспондентов, ожидавших увидеть бригаду рабочих, на делянке трудился один-единственный харвестер. Проворная техника за день нарезает примерно 150 куб.м древесины. Столько же за смену могут сделать 11-12 человек. "Это разработанная для рубки лесосека. Древесина здесь уже спелая, ее возраст - 80 лет. На этом участке работает харвестер Амкодор 2551. Техника достаточно производительная. Разработка 7,6 га лесосеки займет около 20 дней. После вывозки древесины подготовим делянку для лесовосстановления", - пояснил начальник лесопункта Роман Самосюк.

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

Пружанский лесхоз не единственный в Брестской области, который в этом году модернизирует свое производство. В подразделениях Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения появятся новые линии лесопиления, оцилиндровки древесины, сушильные комплексы.

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

Например, новенькую сушилку недавно запустили в Телеханском лесхозе. В две ее камеры можно загрузить до 60 куб.м древесины. Сушку контролирует специально заданная программа. Специалистам остается только проверять показания приборов. "Сырого пиломатериала в одну машину мы можем загрузить 25-27 куб.м, после сушки - на треть больше. Выгодно и нам, и покупателям, - заметил начальник цеха деревообработки Владимир Криваль. - Начали строить сушилку весной, в июне она заработала, но пока не в полную силу. Изучаем ее, учимся. Чтобы более эффективно использовать оборудование, нужно хорошо знать все его нюансы, недостатки".

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

За месяц через проходную цеха деревообработки лесхоза проезжают более 40 большегрузов, следующих за границу. Помимо пиломатериалов, зарубежные партнеры закупают в Телеханах виноградные колья и окоренные столбы. Они отправляются в страны с развитым садоводством и виноградарством - Польшу, Германию, Францию, Италию, Великобританию. "Спрос большой. Рентабельность продукции высокая. Давно работаем в этом направлении, наладили постоянные связи с покупателями", - рассказал специалист.

В перспективе на территории цеха появятся навесы для складирования высушенной древесины, планируется заменить одну из производственных линий. "Чтобы улучшать качество работы и продукции, нужно регулярно обновлять оборудование. Мы постоянно этим занимаемся", - резюмировал Владимир Криваль.

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

 
 
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  Почти век в деревне Слобудка по соседству с Пружанами находился военный городок. В 2007 году деревня получила гражданский статус. Территорию со всей...
 
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