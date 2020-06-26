«Вы не дадите моего папу в обиду». Дочь Виктора Бабарико записала трогательное обращение к беларусам

Источник материала: KYKY

Дочь кандидата в кандидаты в президенты Виктора Бабарико, Мария Бабарико, записала небольшое, но вдохновляющее видео для беларусов. KYKY цитирует его с небольшими сокращениями.

«В последние дни меня переполняет чувство благодарности людям, которые не остались в стороне. Знаете, я была просто поражена количеству людей с активной гражданской позицией. Начиная от адвокатов, которые самоотверженно защищают моего папу, брата. Мне было приятно познакомиться с ребятами из штаба. Вы все такие разные. Такие классные, энергичные, светлые. Вы – олицетворение Беларуси! Спасибо всем, кто записался в инициативную группу – вас такое огромное количество людей. Я с такой гордостью следила за тем, что происходило в последние несколько месяцев...С какой скоростью собирали подписи. И всем вам огромный поклон за это. Спасибо моим домашним, тем, кто в отсутствии папы и брата поддерживают домашнее хозяйство, следят за нашими собаками, нашей кошкой Сонькой.

Мне так приятно, что нас окружает такое огромное количество добрых и чудесных людей. Спасибо огромное всем, кто написал мне слова поддержки. Меня до глубины души трогает то, что вы готовы поддерживать моего папу до конца. То, что вы готовы его защищать. Я верю, что вы не дадите в обиду ни моего папу, ни брата, ни тех, кто несправедливо пострадал от событий, которые произошли.

Знаете, мне обидно за то, что кто-то может считать своих людей настолько глупыми, чтобы думать, что они не смогут восстановить причинно-следственные связи. Мне непонятно, почему весь процесс [обвинения Виктора и Эдуарда Бабарико] проходит под каким-то покровом тайны. Получается, что адвокатам с одной стороны запрещают разглашать материалы дела, но в это же время в прессе совершаются голословные обвинения. Начиналось с неуплаты налоговов и переросло в криминальную организацию.

Мне просто интересно, что будет дальше: сговор мира против Беларуси? Интергалактические заговоры?

Я очень переживаю за своих близких. Мне хотелось бы выразить слова поддержки тем, кто находится в такой же ситуации, и как и я и не могут связаться со своими родными. В эти дни вы постоянно в моих мыслях.

Папа очень часто говорил о своем решении участвовать в избирательном процессе. У меня многие спрашивают, знала ли я об этом и консультировался ли папа с нами. У нас в семье все решения принимаются совместно. Тем более, решения такого уровня и масштаба. Впервые я поняла, насколько серьезно папа об этом задумывается, в конце прошлого года. Когда он спросил мое мнение по этому поводу, я ему сказала: «Для меня самое важное – твоя безопасность». На что он мне ответил: «Ты понимаешь, Маш, я ведь знаю, что нужно делать. И вот что я буду говорить своим внукам? Что я знал, что нужно делать, но побоялся?» Меня очень радует, что многие из ваших сообщений были этому посвящены – вы благодарили папу и брата за ту невероятную смелость, за то, что они шли на этот шаг, прекрасно зная, что они теряют, но все равно на это пошли.

В последнее время мне часто приходила на ум цитата Стива Джобса – не кидайте в меня помидоры, будет вольная интерпретация – Джобс говорил о том, что невозможно соединить точки своей судьбы наперед, только ретроспективно. И нужно верить, что эти точки как-то соединяться. В последнее время я понимаю, что все события, которые происходили, шли к этому моменту. У меня есть уверенность в том, что все будет хорошо – иначе быть не может. Каждый из вас, я уверена, приложит все усилия для того, чтобы построить новую и процветающую Беларусь. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы вам в этом помочь».

Напомним, Виктор Бабарико сейчас находится в СИЗО КГБ. Его вместе с сыном, Эдуардом Бабарико задержали 18 июня. Виктору уже предъявили обвинение, но адвокатам экс-банкира запретили рассказывать любые подробности о его деле.