Лукашенко поручил новым главам райисполкомов уделить особое внимание работе с людьми

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил новые назначения в Министерстве экономики страны. Заместитель отраслевого руководителя Юрий Чеботарь пошел на повышение, став первым заместителем министра. А от новых руководителей райисполкомов президент потребовал уделить особое внимание работе с людьми.

«Я не стану вам рассказывать что-то о вашей будущей работе. Думаю, что вы сами продумали и знаете не меньше меня о том, с чем вам придется столкнуться по месту вашей работы. Мы экзамен сейчас сдаем, предвыборная кампания. Такое назначение серьезное. Я никогда в предвыборную кампанию не назначал председателей райисполкомов. Вам придется войти в курс дела сходу и заниматься этой предвыборной кампанией, сдавать экзамен за себя и за других», – заявил Лукашенко.

Обновлен состав и в дипкорпусе. Александр Ганевич назначен чрезвычайным и полномочным послом в Швейцарии. Представлять интересы Беларуси в Венесуэле будет Андрей Молчан. Илья Лапуть согласован главой государства на должность генконсула в латвийском Даугавпилсе.