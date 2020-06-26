Вижу документ о блокировке провайдерами иностранных DNS. Что это? Telegram в Беларуси отключат?

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские пользователи интернета обсуждают приказ Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь «Об изменении приказов Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 2 августа 2010 г. №60 и от 17 декабря 2010 г. №92»: мол, он вот-вот, 1 июля, вступит в силу.





На самом деле приказ обязателен к соблюдению еще с 1 апреля текущего года, о чем сказано прямо в документе. Там, помимо прочего, содержатся настораживающие пункты: например, провайдерам нужно исключить прямое использование иностранных DNS-серверов. Пользователи насторожились: может ли это повлиять на работу сервисов? И что вообще значит такая блокировка? Основатель провайдера Unet Владимир Волосенков рассказал Onliner, что это такое и как отразится на пользователях.

— Простым языком: зачем нужны DNS?

— DNS необходим в основном для удобства человека, чтобы не запоминать числовые IP-адреса сайтов и других ресурсов, а пользоваться названиями из простых слов и букв. DNS как раз и занимается работой по преобразованию имен сайтов в IP-адреса.

Когда браузер или другая программа хочет получить данные (страничку), например, с Onliner.by, то браузеру непонятно, где этот «Onliner.by» находится. И браузер обращается к DNS-серверам, указанным в сетевых настройках устройства (компьютера, смартфона), чтобы получить от DNS-сервера IP-адрес сайта Onliner.by.

— Почему зарубежные DNS оказались под запретом? Их можно считать менее надежными, безопасными?

— Запрет на использование зарубежных DNS-серверов касается только госорганов и подчиненных им организаций. Зарубежные DNS можно считать не менее безопасными и надежными. Но, как говорится, «в мирное время».

Думаю, что разработчики требований об использовании госорганами белорусских DNS-серверов руководствовались именно необходимостью безусловного обеспечения работоспособности государственной инфраструктуры в случае намеренного нарушения работы со стороны внешних сервисов. Это похоже на мероприятия в российском сегменте интернета, которые ради хайпа любят называть «изоляцией рунета», а на деле они разработаны для противодействия этой изоляции.

На уровне обычных пользователей никаких блокировок DNS не запланировано. И даже если бы они произошли, современные браузеры смогут эффективно их преодолевать (DoH). Это, кстати, головная боль и в случае с госорганами.

— Как блокировка зарубежных DNS может отразиться на работе популярных сервисов и мессенджеров: Telegram, Viber , WhatsApp и так далее?

— Блокировка зарубежных DNS-серверов для конкретного устройства и работа через белорусские DNS никак не отразится на работе сервисов и мессенджеров. По крайней мере до тех пор, пока не будет введена блокировка на какой-то ресурс в ответах DNS-сервера. Но работу по блокировке таких ресурсов уже сейчас чаще всего возлагают на DPI-серверы, а не на DNS.

Конкретно для Telegram, скорее всего, вообще ничего не грозит. Он показал, что умеет работать даже в условиях широкомасштабных блокировок.

Вчера читатели сообщили нам о блокировке Onliner и Tut.by при использовании интернет-провайдера BELISP. При открытии этих сайтов некоторые пользователи видят предупреждение об ограничении доступа. При этом у абонентов других провайдеров проблем с доступом нет. Специалисты BELISP заявили нам, что никакого «бана» нет, а жалоб от пользователей к ним не поступало. При этом в техподдержке попросили сообщить им конкретные адреса зданий, в которых есть проблемы с открытием сайтов. Если у вас есть такая информация, напишите, пожалуйста, в комментариях.