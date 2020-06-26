В ожидании открытия - съезд с кольца на Вульке у сторону ул. Ковельской закрыт

Источник материала: Виртуальный Брест

Эта дорога пережила два посещения президента. К прошлому не открыли и к нынешнему не успели. Её, вероятно, хотят увязать с работами по примыканию выездов с микрорайона ЮЗМРН-5, о котором мы писали вчера. Пока закрыто, хотя особо спешащим въехать можно, если осторожно, но только по особо важным делам. А вот тротуарами уже можно пользоваться - широкие, просторные.







































