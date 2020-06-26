Продукты с ГМО теперь подлежат обязательной маркировке

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пищевая продукция, полученная с применением генно-модифицированных организмов, теперь обязательно должна быть отмечена специальным знаком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах Евразийского экономического союза, в который входит и наша страна, закончилось действие переходного периода по вступлению в силу изменений в соответствующий технический регламент.





С 26 июня на упаковке таких продуктов рядом со знаком обращения на рынке союза «ЕАС» должен располагаться одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки «ГМО».