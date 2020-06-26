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Продукты с ГМО теперь подлежат обязательной маркировке

26.06.2020 18:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пищевая продукция, полученная с применением генно-модифицированных организмов, теперь обязательно должна быть отмечена специальным знаком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах Евразийского экономического союза, в который входит и наша страна, закончилось действие переходного периода по вступлению в силу изменений в соответствующий технический регламент.

Продукты с ГМО теперь подлежат обязательной маркировке

С 26 июня на упаковке таких продуктов рядом со знаком обращения на рынке союза «ЕАС» должен располагаться одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки «ГМО».

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Пищевая продукция, полученная с применением генно-модифицированных организмов, теперь обязательно должна быть отмечена специальным...
 
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