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Новости экономики за 26.06.2020

26.06.2020 18:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что изменится с появлением Единого реестра лицензий, когда будет ограничено движение по дорогам тяжелых грузовиков и сколько путевок на платную рыбалку реализовано за год. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С ПОМОЩЬЮ ЕДИНОГО РЕЕСТРА БУДЕТ НАМНОГО ПРОЩЕ ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ

Новости экономики за 26.06.2020

Проверить информацию о наличии специального разрешения будет намного проще. В Минэкономики прокомментировали создание Единого реестра лицензий. Сейчас для подтверждения наличия такого документа нужно представлять его копию. С 1 июля это можно будет сделать через единый портал электронных услуг.

Продукты с ГМО теперь подлежат обязательной маркировке

Лицензианта будет легко отыскать по названию, месту нахождения и виду деятельности. Таким образом, реестр упростит работу обладателям лицензий и будет удобен потребителям их услуг.

Следующим шагом в направлении цифровизации этой области будет полный отказ от выдачи бумажных лицензий и переход к реестровому подтверждению прав.

ЖИТЕЛИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЛАВЛИВАЮТ РЫБЫ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ

Новости экономики за 26.06.2020

Самые удачливые рыболовы живут в Витебской области. Белстат выяснил, что за 2019 год они все вместе выловили примерно 2 179 тонн. Это почти в два раза больше, чем в занявшей второе место Гомельской области, где совместный улов составил 1138 тонн, и в 10 раз больше, расположившегося на последнем месте Минска, жители которого наловили всего 206 тонн.

С 1 июля на некоторых дорогах ограничат движение тяжёлого транспорта

В целом, статистика показывает, что рыболовство как форма досуга становится все более популярным. За год на платную рыбалку реализовано 163 тысячи путевок общей стоимостью почти 2 миллиона. Стоимость каждой составила в среднем 11 рублей.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Что изменится с появлением Единого реестра лицензий, когда будет ограничено движение по дорогам тяжелых грузовиков и сколько путевок на платную...
 
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