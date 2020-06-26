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Юлия Чернявская: Мы – не население и не народец

26.06.2020 18:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: news.21.by

Культуролог и преподаватель призвала белорусов не разочаровываться.

Белорусы, я восхищаюсь вами (а значит, нами, я же тоже включена в общность)! Чудеса самоорганизации и солидарности, которые проявляют наши люди, показывают, что белорусы умеют действовать гораздо более стремительно, чем туго проворачивающаяся госмашина. (Из деталей: вчера мне приволок воду человек, с которым я общалась раза два и которого мне и в голову не пришлось бы об этом просить. И несколько людей еще предлагали - часто незнакомцы. Я не одна такая облагодетельствованная). Словом, мы налицо имеем активное гражданское общество, которое действует четко, быстро и здраво. Оно может не только выступать на публичных площадках, оно, как показала борьба с ковидом, способно мгновенно реагировать на форс-мажоры. Надеюсь, вам, умники и умницы, писавшие, что у нас нет народа, а есть население, это тоже видно. Мы - никакое не население. Мы - нация. Да, в спокойное время откатываясь, в неспокойное напрягаясь, но нация - особенно в стране, устроенной директивно и старомодно - иначе действовать не может. Нация - большое и пульсирующее целое. Ею мы и будем: обратного пути нет. Это я вам, как профи, говорю.

Потому не разочаровывайтесь и не машите рукой: мол, ничего не выйдет. Выйдет.

Теперь главное - создавать структуры. Уверена, мы с этим справимся. Не мытьем, так катанием - но справимся. Сражаться с нацией куда трудней, чем с "населением".

Словом, несмотря ни на что, нас можно поздравить. Что я и делаю самым искренним образом.

Юлия Чернявская

 
 
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Культуролог и преподаватель призвала белорусов не разочаровываться.
 
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