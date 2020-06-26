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Минское «Динамо» заключило контракт с хоккеистом сборной Беларуси

26.06.2020 19:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о заключении нового контракта с нападающим сборной Беларуси по хоккею Артемом Демковым.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В прошлом сезоне 30-летний форвард провел за «зубров» 59 матчей. В них он набрал 17 (7+10) очков по системе «гол+пас».

В составе национальной сборной Беларуси Артем Демков выступал на шести чемпионатах мира.

 
 
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Минское «Динамо» объявило о заключении нового контракта с нападающим сборной Беларуси по хоккею Артемом Демковым.
 
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