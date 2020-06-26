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Три человека погибли при нападении на министра безопасности Мехико
Источник материала: ОНТ
Три человека погибли в результате нападения на Омара Гарсию Арфуча, главу министерства безопасности Мехико (Мексика). Об этом
При нападении на автомобиль министра использовались гранаты и крупнокалиберное оружие. Чиновник был ранен. Его госпитализировали, жизнь министра вне опасности.
Правоохранители задержали по горячим следам 12 подозреваемых в атаке. Прокуратура ищет организаторов нападения.
Омар Гарсиа Арфуч занял пост министра безопасности Мехико в 2019 году. До этого он служил в штабе разведывательных операций и следственной полиции. Гарсиа руководил операциями по захвату нескольких лидеров крупных преступных группировок.
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Три человека погибли в результате нападения на Омара Гарсию Арфуча, главу министерства безопасности Мехико (Мексика). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на...
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