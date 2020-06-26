Три человека погибли при нападении на министра безопасности Мехико

Источник материала: ОНТ

Три человека погибли в результате нападения на Омара Гарсию Арфуча, главу министерства безопасности Мехико (Мексика). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на трансляцию брифинга мэра мексиканской столицы Клаудии Шейнбаум.

При нападении на автомобиль министра использовались гранаты и крупнокалиберное оружие. Чиновник был ранен. Его госпитализировали, жизнь министра вне опасности.

Правоохранители задержали по горячим следам 12 подозреваемых в атаке. Прокуратура ищет организаторов нападения.

Омар Гарсиа Арфуч занял пост министра безопасности Мехико в 2019 году. До этого он служил в штабе разведывательных операций и следственной полиции. Гарсиа руководил операциями по захвату нескольких лидеров крупных преступных группировок.

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