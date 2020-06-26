«Время действовать»: Лукашенко на встрече с шахтерами «Беларуськалия» обсудил пандемию и Конституцию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сидеть, сложа руки, некогда, надо действовать – об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения концерна «Беларуськалий», одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Сейчас, в мировой кризис, самое время искать новых покупателей продукции, отметил президент. Подробности узнал корреспондент «МИР 24» Алексей Потапович.

Мировой кризис из-за пандемии – это время возможностей. Местным руководителям президент напомнил: расслабляться некогда. Беларусь – страна, ориентированная на экспорт. Сейчас главное – выход на новые рынки. И действовать надо без промедлений.

«Чего бы нам ни стоило, нам надо рвать вперед. Поставлена железная задача – все, что есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках. Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед. Сделаем это – пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное», – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси в свое время не стали распродавать активы предприятий. И сегодня «Беларуськалий» – один из крупнейших производителей калийных минеральных удобрений в мире – остается в собственности государства. Несмотря на неослабевающий интерес со стороны мировых корпораций.

«В свое время мне предлагали его продать. Вы это помните. Но я сегодня рад, что мы этого не сделали. Вы же понимаете, что я тогда установил запретительную цену – 35 млрд долларов. Конечно, нам никто не мог заплатить такую цену, даже китайцы, которым очень нужна калийная соль, удобрения нужны, они не пошли на это», – отметил глава государства.

А это один из последних проектов концерна. Новый завод по производству нитрата калия – совместный с китайской корпорацией. Технология для нашей страны новая, но уже в деле – фабрику построили менее чем за два года. С ноября запущен конвейер. Это еще одно направление экспорта и 142 новых рабочих места.

«Если мы видим, что где-то можно вложить копейку и получить две, мы будем вкладывать. В этом отношении будем идти от жизни. Я не стану ломать страну на колено, приватизировать, как некоторые предлагают, не стану наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху реформ и так называемых перемен, не нужных никому. Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от Конституции», – сказал президент.

Общаясь с шахтерами, Александр Лукашенко заявил, что возвращение к Конституции образца 1994 года – это движение назад. По словам президента, ему представили несколько вариантов обновленного документа, однако все они недостаточно прогрессивны.

«Конституция – Основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще многое сделаем в плане передачи полномочий вниз – до председателей райисполкомов, губернаторов», – отметил Лукашенко.

Сегодня же в Солигорске Александр Лукашенко заявил, что сбываются его прогнозы по развитию экономической ситуации в мире на фоне пандемии. Президент отметил, что все закрылись, а Беларусь продолжила производить продукцию, которую теперь может поставить на зарубежные рынки.