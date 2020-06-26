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«Время действовать»: Лукашенко на встрече с шахтерами «Беларуськалия» обсудил пандемию и Конституцию
26.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сидеть, сложа руки, некогда, надо действовать – об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения концерна «Беларуськалий», одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Сейчас, в мировой кризис, самое время искать новых покупателей продукции, отметил президент. Подробности узнал корреспондент «МИР 24» Алексей Потапович.
Мировой кризис из-за пандемии – это время возможностей. Местным руководителям президент напомнил: расслабляться некогда. Беларусь – страна, ориентированная на экспорт. Сейчас главное – выход на новые рынки. И действовать надо без промедлений.
Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси в свое время не стали распродавать активы предприятий. И сегодня «Беларуськалий» – один из крупнейших производителей калийных минеральных удобрений в мире – остается в собственности государства. Несмотря на неослабевающий интерес со стороны мировых корпораций.
А это один из последних проектов концерна. Новый завод по производству нитрата калия – совместный с китайской корпорацией. Технология для нашей страны новая, но уже в деле – фабрику построили менее чем за два года. С ноября запущен конвейер. Это еще одно направление экспорта и 142 новых рабочих места.
Общаясь с шахтерами, Александр Лукашенко заявил, что возвращение к Конституции образца 1994 года – это движение назад. По словам президента, ему представили несколько вариантов обновленного документа, однако все они недостаточно прогрессивны.
Сегодня же в Солигорске Александр Лукашенко заявил, что сбываются его прогнозы по развитию экономической ситуации в мире на фоне пандемии. Президент отметил, что все закрылись, а Беларусь продолжила производить продукцию, которую теперь может поставить на зарубежные рынки.
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«Время действовать»: Лукашенко на встрече с шахтерами «Беларуськалия» обсудил пандемию и Конституцию
Сидеть, сложа руки, некогда, надо действовать – об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения концерна «Беларуськалий», одного из крупнейших в мире...
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