В Гомеле соорудили цветочную стену из семи тысяч цветов

Источник материала: ОНТ

Стена из разноцветных петуний появилась в Гомеле. Главную улицу города украсили вертикальные цветочные композиции.

Это новинка от ландшафтных дизайнеров. Вдоль проезжей части установили 50 стоек, в каждой – по 150 горшков. Всего около семи тысяч цветов. Их выращивали в теплицах еще с января. Теперь два раза в день – обязательный полив. Петунии довольно капризные растения. Чуть реже – прополка и подкормка. Радовать горожан оригинальные клумбы будут до конца сентября.

Ирина Сороколетова, житель г. Гомеля: «И расположение, и цвет, и вообще цветы красивые, даже захотелось у себя на балконе высадить».

Валентина Барсукова, главный агроном коммунального предприятия «Красная гвоздика» г. Гомеля: «Все новинки, наверное, это очень красиво и радостно, если люди фотографируются, обращают внимание, высказывают свое мнение хорошее в наш адрес, то, я думаю, людям нравится».

Цветочное оформление – неотъемлемый элемент озеленения. В этом году улицы Гомеля украсили более 500 тысяч цветов. И это не предел. Креативные агрономы готовят еще несколько творческих вариантов оформления цветников и газонов.

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