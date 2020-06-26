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Витебску – 1046 лет! День города отмечают в новом формате
Источник материала: ОНТ
Витебску – 1046 лет. Празднования будут длиться три дня. Но в этом году многие торжества перейдут в онлайн.
Старт празднику дали на Площади Победы. Здесь возложили венки и цветы к монументу воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам. 26 июня 1944 года Витебск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В этом году отмечать день города будут без массовых торжеств, но насыщенно. Программа расписана на все три дня. Выставки, концерты перешли в виртуальный формат. Первая трансляция – из центра современного искусства. Здесь представили «Портрет города» – 45 работ от 20 художников Витебска.
В этом году в Витебске решат сразу несколько транспортных инфраструктурных проблем. Откроют еще одну дорогу к большому спальному микрорайону, а главное – на финише строительство Полоцкого путепровода. Конструкция выше и шире прежнего моста. В перспективе под ним смогут ходить электрички.
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Витебску – 1046 лет. Празднования будут длиться три дня. Но в этом году многие торжества перейдут в онлайн. Старт празднику дали на Площади Победы. Здесь возложили...
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