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Витебску – 1046 лет! День города отмечают в новом формате

26.06.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Витебску – 1046 лет! День города отмечают в новом формате

Витебску – 1046 лет. Празднования будут длиться три дня. Но в этом году многие торжества перейдут в онлайн.  

Старт празднику дали на Площади Победы. Здесь возложили венки и цветы к монументу воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам. 26 июня 1944 года Витебск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В этом году отмечать день города будут без массовых торжеств, но насыщенно. Программа расписана на все три дня. Выставки, концерты перешли в виртуальный формат. Первая трансляция – из центра современного искусства. Здесь представили «Портрет города» – 45 работ от 20 художников Витебска.   

Вадим Зарянкин, председатель Витебского горисполкома: «Витебчане – люди особые. Витебчанина в любом уголке Беларуси заметишь не только по говору, просто светлые люди. Город прекрасный! Мы обязаны все вместе сделать его лучше».

Софья Шлыкова, житель г. Витебска: «Площади какие стали, соборы построены, исключительный город, дочка в Киеве звала туда жить. Я ей сказала, что никогда в жизни Витебск не поменяю».

В этом году в Витебске решат сразу несколько транспортных инфраструктурных проблем. Откроют еще одну дорогу к большому спальному микрорайону, а главное – на финише строительство Полоцкого путепровода. Конструкция выше и шире прежнего моста. В перспективе под ним смогут ходить электрички.   

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Теги: Витебск
 
 
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Витебску – 1046 лет. Празднования будут длиться три дня. Но в этом году многие торжества перейдут в онлайн.   Старт празднику дали на Площади Победы. Здесь возложили...
 
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