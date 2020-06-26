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Ищем очевидцев ДТП на Варшавке с участием мотоциклиста
26.06.2020 22:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Просьба откликнуться очевидцам ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля, произошедшего в субботу вечером - 20.06.2020 в 20:15 на Варшавском шоссе(путепровод) в сторону ул. Краснознамённая(движение в сторону гипермаркета Евроопт).
Вознаграждение гарантируется. Прилагается фото последствий ДТП.
Обращаться по телефону - +375298080527.
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