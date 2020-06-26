ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гродно на акции солидарности, где милиции было больше, чем участников, задержали восемь человек

27.06.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно 26 июня в центре города во время немногочисленной акции солидарности задержали восемь человек, двух из которых сразу же отпустили. На улице Ожешко ко времени начала акции милиции и сотрудников в штатском было больше, чем участников акции. Последних — около 20 человек. Также рядом дежурили два автозака и микроавтобусы с сотрудниками ОМОНа.


Еще до предполагаемой акции в Гродно задержали члена инициативной группы Светланы Тихановской Евгения Амплеева. По данным лишенного регистрации Правозащитного центра «Весна» мужчину доставили в Ленинский РОВД. На него составили протокол за административное правонарушение и оставили в изоляторе до суда в понедельник.

В 19.00 в центр Гродно вышло около 20 человек. Люди стояли на тротуаре на улице Ожешко, к ним подъехало два автозака, из которых вышли сотрудники милиции. Правоохранители предупреждали стоящих около ограды городского парка людей, что мероприятие несанкционированное. Еще человек 10 находилось в этот момент на площади Ленина.



Также сотрудники ГАИ перекрыли часть улицы Ожешко, перенаправляя машины на улицу Телеграфную. Очень быстро образовалась пробка. Одни водители сигналили в поддержку протестующим, вторые — потому что движение на данном участке дороги было затруднено.


Люди через какое-то время перешли на площадь Ленина. Здесь напротив здания облисполкома был задержан молодой человек, который развернул плакат с надписью «Стоп, таракан». Через несколько минут задержали еще несколько молодых людей. А потом — 16-летнего подростка. Тот пытался убежать, но в итоге милиционеры его догнали.

Мероприятие продолжалось около двух часов. Потом люди стали расходиться, уехали из центра и автозаки.


По данным гродненских правозащитников, уже после акции был задержан активист команды Светланы Тихановской Павел Мильковский.

Итого в пятницу вечером в Гродно были задержаны 8 человек, двоих из которых быстро отпустили.


Напомним, в минувшую пятницу в Гродно и других областных городах прошла похожая, но более многочисленная акция солидарности. Люди стояли от Советской площади до филармонии. Всего в акции участвовали около 600 человек. Был задержан видеоблогер из Лиды.





Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно 26 июня в центре города во время немногочисленной акции солидарности с арестованными задержали восемь человек, двух из которых сразу же отпустили. На улицу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Витебску – 1046 лет! День города отмечают в новом формате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика