В Гродно на акции солидарности, где милиции было больше, чем участников, задержали восемь человек

Источник материала: Tut.by

В Гродно 26 июня в центре города во время немногочисленной акции солидарности задержали восемь человек, двух из которых сразу же отпустили. На улице Ожешко ко времени начала акции милиции и сотрудников в штатском было больше, чем участников акции. Последних — около 20 человек. Также рядом дежурили два автозака и микроавтобусы с сотрудниками ОМОНа.





Еще до предполагаемой акции в Гродно задержали члена инициативной группы Светланы Тихановской Евгения Амплеева. По данным лишенного регистрации Правозащитного центра «Весна» мужчину доставили в Ленинский РОВД. На него составили протокол за административное правонарушение и оставили в изоляторе до суда в понедельник.

В 19.00 в центр Гродно вышло около 20 человек. Люди стояли на тротуаре на улице Ожешко, к ним подъехало два автозака, из которых вышли сотрудники милиции. Правоохранители предупреждали стоящих около ограды городского парка людей, что мероприятие несанкционированное. Еще человек 10 находилось в этот момент на площади Ленина.









Также сотрудники ГАИ перекрыли часть улицы Ожешко, перенаправляя машины на улицу Телеграфную. Очень быстро образовалась пробка. Одни водители сигналили в поддержку протестующим, вторые — потому что движение на данном участке дороги было затруднено.





Люди через какое-то время перешли на площадь Ленина. Здесь напротив здания облисполкома был задержан молодой человек, который развернул плакат с надписью «Стоп, таракан». Через несколько минут задержали еще несколько молодых людей. А потом — 16-летнего подростка. Тот пытался убежать, но в итоге милиционеры его догнали.

Мероприятие продолжалось около двух часов. Потом люди стали расходиться, уехали из центра и автозаки.





По данным гродненских правозащитников, уже после акции был задержан активист команды Светланы Тихановской Павел Мильковский.

Итого в пятницу вечером в Гродно были задержаны 8 человек, двоих из которых быстро отпустили.





Напомним, в минувшую пятницу в Гродно и других областных городах прошла похожая , но более многочисленная акция солидарности. Люди стояли от Советской площади до филармонии. Всего в акции участвовали около 600 человек. Был задержан видеоблогер из Лиды.

















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