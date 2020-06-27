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ПОХОРОНЫ, СУД И… СВАДЬБА. Уроженец Брагина получил «срок» и теперь собирается жениться

27.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ПОХОРОНЫ, СУД И… СВАДЬБА. Уроженец Брагина получил «срок» и теперь собирается жениться

ПОХОРОНЫ, СУД И… СВАДЬБА. Мозырь. Районный суд вынес приговор по делу, которое началось в декабре прошлого года. 22 числа в 5 часов утра в подъезде многоэтажного дома на Пролетарской улице нашли мёртвую женщину. Она полуодетая лежала на лестничной площадке. На теле следы избиения. В преступлении обвинили уроженца Брагина по имени Евгений. Задержали его в тот же день.

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Декабрьские события изучили в деталях. В одной из квартир дома, где позже и найдут тело, собралась компания. Евгений пришёл с девушкой и встретил там женщину, с которой ранее поддерживал интимные отношения. Прежняя пассия 1977 года рождения неоднократно, кстати, судимая, стала ревновать. Евгений укрощал её ударами. В ходе застолья, это повторилось несколько раз. Вечером вся компания там же легла спать. Избитая женщина уже не проснулась. Скорую и милицию собутыльники вызывать не стали. Евгений вынес тело в подъезд и оставил на площадке первого этажа. Принимая решение, суд учёл биографию обвиняемого. Брагинец первый раз в учреждение закрытого типа попал ещё в 15 лет. Тогда было СпецПТУ, сейчас колония.

По нашей информации, Евгений собирается жениться. На той самой девушке, с которой был в злополучной декабрьской компании. Она сейчас тоже отбывает наказание за неуплату алиментов.

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Теги: Новости
 
 
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ПОХОРОНЫ, СУД И… СВАДЬБА. Мозырь. Районный суд вынес приговор по делу, которое началось в декабре прошлого года. 22 числа в 5 часов утра в подъезде многоэтажного дома...
 
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