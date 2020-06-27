В Барановичском районе пропала Борисенко (Дроздовская) Алевтина Юльяновна

Источник материала: Виртуальный Брест

Внимание, Беларусь! Пропала Борисенко (Дроздовская) Алевтина Юльяновна (29.06.1941 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Барановичский р-н, аг. Жемчужный, ул. Ленина, д. 5.







25.06.2020 около 04:30 ушла из дома в неизвестном направлении. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Установлено, что пропавшая была замечена в центре д. Новая Мышь (Барановичский р-н) около 05:00, интересовалась в котором часу будет автобус до г. Барановичи. Могла направиться в г. Минск.