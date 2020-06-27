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В Барановичском районе пропала Борисенко (Дроздовская) Алевтина Юльяновна

27.06.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Внимание, Беларусь! Пропала Борисенко (Дроздовская) Алевтина Юльяновна (29.06.1941 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Барановичский р-н, аг. Жемчужный, ул. Ленина, д. 5.

В Барановичском районе пропала Борисенко (Дроздовская) Алевтина Юльяновна


25.06.2020 около 04:30 ушла из дома в неизвестном направлении. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Установлено, что пропавшая была замечена в центре д. Новая Мышь (Барановичский р-н) около 05:00, интересовалась в котором часу будет автобус до г. Барановичи. Могла направиться в г. Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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  Внимание, Беларусь! Пропала Борисенко (Дроздовская) Алевтина Юльяновна (29.06.1941 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Барановичский р-н, аг. Жемчужный, ул....
 
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