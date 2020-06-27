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В Барановичском районе пропала Борисенко (Дроздовская) Алевтина Юльяновна
27.06.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Внимание, Беларусь! Пропала Борисенко (Дроздовская) Алевтина Юльяновна (29.06.1941 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Барановичский р-н, аг. Жемчужный, ул. Ленина, д. 5.
Установлено, что пропавшая была замечена в центре д. Новая Мышь (Барановичский р-н) около 05:00, интересовалась в котором часу будет автобус до г. Барановичи. Могла направиться в г. Минск.
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Внимание, Беларусь! Пропала Борисенко (Дроздовская) Алевтина Юльяновна (29.06.1941 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Барановичский р-н, аг. Жемчужный, ул....
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