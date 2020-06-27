|
Арина Соболенко: «Кем вижу себя через 10 лет? Мамой»
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в проекте "Смысл жизни" на "Беларусь-1"
– Кем себя видишь через пять лет?
– Непобедимой. И первой ракеткой мира.
– А через десять лет?
– Мамой. И бывшей первой ракеткой мира.
– Какой человек больше всего повлиял на тебя в жизни?
– Папа.
– Какая у тебя главная мечта?
– Выиграть столько турниров, чтобы место дома не было, куда складывать трофеи.
– Рэп или рок?
– Рэп.
– Азаренко или Шарапова?
– Азаренко, – сказала Соболенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое большое влияние на нее оказал папа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)