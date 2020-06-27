Арина Соболенко: «Кем вижу себя через 10 лет? Мамой»

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в проекте "Смысл жизни" на "Беларусь-1" рассказала о том, кем себя видит через десять лет.



Фото: twitter.com/FedCup

– Кем себя видишь через пять лет?

– Непобедимой. И первой ракеткой мира.

– А через десять лет?

– Мамой. И бывшей первой ракеткой мира.

– Какой человек больше всего повлиял на тебя в жизни?

– Папа.

– Какая у тебя главная мечта?

– Выиграть столько турниров, чтобы место дома не было, куда складывать трофеи.

– Рэп или рок?

– Рэп.

– Азаренко или Шарапова?

– Азаренко, – сказала Соболенко.