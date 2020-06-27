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Лето в городе! Разыгрываем 20 сертификатов в аквапарк на двоих

27.06.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из 20 сертификатов в аквапарк «Лебяжий» на четыре часа. Счастливчикам он достанется бесплатно, победители будут объявлены 3 июля.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 20 парных сертификатов в аквапарк «Лебяжий» на четыре часа (спа-зона включена). Победителей будет 20, каждый из них сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 2 июля, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 3 июля.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

В этот раз AFISHA.TUT.BY разыгрывает сертификаты на двоих в аквапарк «Лебяжий», который открыл очередной сезон в начале июня. Победители смогут бесплатно посетить аквазону и водно-термальный комплекс в течение четырех часов.

Напомним, что на территории аквапарка «Лебяжий» находятся летняя открытая и всесезонная крытая аквазоны. Здесь размещены 11 водных горок, два водных детских городка с бассейном-лягушатником, аттракцион «Дождевой грот», гидромассажные пушки и водные аттракционы-гейзеры, бассейн с «прибоем», тренажеры для занятия серфингом, водно-термальный комплекс (русская парная баня, финская сауна, турецкий хаммам, лакониум, тепидариум, кальдариум и соляная комната), спа-центр с кабинетами косметических и физиопроцедур, солярием, а также фитнес-центр.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Для тех, кто полагаться на удачу не планирует, напишем, какие цены в этом сезоне в аквазону. Для взрослых (18+) в будни: 3 часа — 39 рублей, 4 часа — 42 рубля, 8 часов — 53 рубля. Пятница, суббота и праздники: 3 часа — 42 рубля, 4 часа — 50 рублей, 8 часов — 64 рубля. Или целый день за 70 руб. (любой день).

Когда: ежедневно, с 12.00 до 21.00
Где: пр. Победителей, 120
Сколько: от 39 рублей

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

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21 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из 20 сертификатов в аквапарк «Лебяжий» на...
 
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