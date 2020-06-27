Счета «Кентавра» заблокировали две недели назад. Что сейчас происходит в компании

Источник материала: Tut.by

После обыска , который 11 июня прошел в страховой компании «Кентавр» (а также в Белгазпромбанке, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари»), счета компании были заблокированы . С тех пор прошло уже две недели, но компания до сих пор не может рассчитываться со своими клиентами и работниками, оплачивать аренду, коммунальные расходы и так далее. При этом этом в отношении должностных лиц компании уголовных дел не имеется . По словам адвоката Антона Гашинского, представляющего интересы ЗАСО «Кентавр», органы госуправления «стали проводить определенную работу для урегулирования сложившейся ситуации».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Адвокат Антон Гашинский, управляющий партнер адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры», говорит, что на сегодняшний день «Кентавр» сделал все возможное для возобновления финансовых операций по счетам компании.

— Нами получено четыре письменных ответа от Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, что к нам нет никаких претензий. Ежедневно в Департамент финансового мониторинга подаются заявления о даче разрешения на проведение финансовых операций по счетам с заверенными копиями дел, подготовленных для выплаты страхового возмещения (обеспечения). Ответа от Департамента финансового мониторинга до сих пор не последовало, — комментирует Антон Гашинский.

На данный момент «Кентавр» все еще не может рассчитаться с застрахованными клиентами (их уже более 200), партнерами и агентами. Кроме того, 85 сотрудников компании 25 июня должны были получить аванс, также не позднее 30 июня должны быть перечислены средства на выплату пособий по уходу за ребенком четырем сотрудникам. До 1 июля «Кентавру» необходимо оплатить стоимость аренды, коммунальных услуг, топлива, услуг почты и других текущих расходов.

— Мы уверены, что наши сегодняшние действия дадут положительные результаты и ситуация разрешится в ближайшее время. Для урегулирования сложившейся ситуации органы государственного управления стали проводить определенную работу в отношении нас по запросу информации и предоставлении документов. Мы очень надеемся, что в ближайшее время компания вернется в привычный для себя режим работы. Компания благодарит всех, кто ее поддерживает и с пониманием относится к сложившейся ситуации, — комментирует Антон Гашинский.