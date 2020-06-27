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Счета «Кентавра» заблокировали две недели назад. Что сейчас происходит в компании

27.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После обыска, который 11 июня прошел в страховой компании «Кентавр» (а также в Белгазпромбанке, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари»), счета компании были заблокированы. С тех пор прошло уже две недели, но компания до сих пор не может рассчитываться со своими клиентами и работниками, оплачивать аренду, коммунальные расходы и так далее. При этом этом в отношении должностных лиц компании уголовных дел не имеется. По словам адвоката Антона Гашинского, представляющего интересы ЗАСО «Кентавр», органы госуправления «стали проводить определенную работу для урегулирования сложившейся ситуации».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Адвокат Антон Гашинский, управляющий партнер адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры», говорит, что на сегодняшний день «Кентавр» сделал все возможное для возобновления финансовых операций по счетам компании.

— Нами получено четыре письменных ответа от Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, что к нам нет никаких претензий. Ежедневно в Департамент финансового мониторинга подаются заявления о даче разрешения на проведение финансовых операций по счетам с заверенными копиями дел, подготовленных для выплаты страхового возмещения (обеспечения). Ответа от Департамента финансового мониторинга до сих пор не последовало, — комментирует Антон Гашинский.

На данный момент «Кентавр» все еще не может рассчитаться с застрахованными клиентами (их уже более 200), партнерами и агентами. Кроме того, 85 сотрудников компании 25 июня должны были получить аванс, также не позднее 30 июня должны быть перечислены средства на выплату пособий по уходу за ребенком четырем сотрудникам. До 1 июля «Кентавру» необходимо оплатить стоимость аренды, коммунальных услуг, топлива, услуг почты и других текущих расходов.

— Мы уверены, что наши сегодняшние действия дадут положительные результаты и ситуация разрешится в ближайшее время. Для урегулирования сложившейся ситуации органы государственного управления стали проводить определенную работу в отношении нас по запросу информации и предоставлении документов. Мы очень надеемся, что в ближайшее время компания вернется в привычный для себя режим работы. Компания благодарит всех, кто ее поддерживает и с пониманием относится к сложившейся ситуации, — комментирует Антон Гашинский.

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По словам адвоката Антона Гашинского, представляющего интересы ЗАСО «Кентавр», органы госуправления «стали проводить определенную работу для урегулирования...
 
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