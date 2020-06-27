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Милиционер в Минске спас утопающего
Источник материала: ОНТМинске спас утопающего" class="one-news__figure-img">
В Минске патрулирующий по городу милиционер спас утопающего, об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
Это произошло около 21.00 26 июня в столице на ул. О. Кошевого во время патрулирования мест массового отдыха. Сержант милиции Максим Карнильчик заметил тонущего мужчину, бросился в воду, достал утопающего и оказал ему первую медицинскую помощь.
Затем спасенного передали медикам. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.
Фото: МВД
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В Минске патрулирующий по городу милиционер спас утопающего, об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале. Это произошло около 21.00 26...
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