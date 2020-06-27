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Милиционер в Минске спас утопающего

27.06.2020 10:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске патрулирующий по городу милиционер спас утопающего, об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Это произошло около 21.00 26 июня в столице на ул. О. Кошевого во время патрулирования мест массового отдыха. Сержант милиции Максим Карнильчик заметил тонущего мужчину, бросился в воду, достал утопающего и оказал ему первую медицинскую помощь.

Затем спасенного передали медикам. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Фото: МВД

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Теги: Минск
 
 
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В Минске патрулирующий по городу милиционер спас утопающего, об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале. Это произошло около 21.00 26...
 
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