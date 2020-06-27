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Игры снова во дворе

27.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Игры снова во дворе

«Казаки-разбойники», «Прятки», «Резиночки», «На золотом крыльце сидели», «Пекарь», «Классики»… Уверена, многим из читателей вспомнилось дворовое детство времен Союза. Ах, как жаль, что ниточка между поколениями в этом плане потерялась. Исправить это решили педагоги Вороновского ЦТДМ. И вышли во дворы райцентра.


Игры снова во дворе
Игры снова во дворе

— Поначалу дети отмахивались от нас, мол, не интересно это, — рассказывает педагог-организатор Центра Анна Вашкевич. — Но стоило им вникнуть в любую из предложенных игр и примерить, как говорят, на себя — глаза ребятни загорались: «Еще!» Ну и мы с коллегами, забыв о возрасте, резвились с мальчишками и девчонками. Удовольствие необыкновенное.


Игры снова во дворе
Игры снова во дворе

В первые выходы «на свежий воздух» участников дворовых площадок «Игры СССР» и «АРТ-парк» было немного. Но сарафанное радио быстро сделало рекламу, и даже появились заявки на выход в определенные дворы. Каждую среду педагоги посещают один из детских «городков» райцентра, к примеру, были уже на улицах Весновой и Коммунальной, а по пятницам в послеобеденное время разворачивают АРТ-площадку в городском парке. Недавней темой творческой встречи стали «3D-рисунки на асфальте». Мальчишки и девчонки цветными мелками проецировали прямо на парковых дорожках «фотозоны»: снимки в летящем самолете, на байке, с крыльями бабочки… Детской фантазии нет предела!


Игры снова во дворе
Игры снова во дворе

Информацию о том, где педагоги Вороновского ЦТДМ в следующий раз будут устраивать «Игры СССР», можно узнать по номеру 2-14-77.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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«Казаки-разбойники», «Прятки», «Резиночки», «На золотом крыльце сидели», «Пекарь», «Классики»… Уверена, многим из читателей вспомнилось дворовое детство времен...
 
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