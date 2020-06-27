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Пациентка выпала из окна Пинской центральной больницы
27.06.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Падение произошло с 10-го этажа. Как стало известно Медиа-Полесью, 17 июня из окна Пинской центральной больницы выпала пинчанка. Она поступила на лечение 16 июня с диагнозом «Внебольничная пневмония». От травм женщина скончалась.
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк прокомментировал Медиа-Полесью:
— Ночью 17 июня с 10-го этажа УЗ «Пинская центральная больница» выпала 49-летняя женщина. В результате падения женщина получила телесные повреждения и скончалась на месте происшествия.
В настоящее время Пинским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Это уже второй случай смерти пациентов в Пинской больнице.
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Падение произошло с 10-го этажа. Как стало известно Медиа-Полесью, 17 июня из окна Пинской центральной больницы выпала пинчанка. Она поступила на лечение 16 июня с...
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