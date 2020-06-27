Пациентка выпала из окна Пинской центральной больницы

Источник материала: Виртуальный Брест

Падение произошло с 10-го этажа. Как стало известно Медиа-Полесью, 17 июня из окна Пинской центральной больницы выпала пинчанка. Она поступила на лечение 16 июня с диагнозом «Внебольничная пневмония». От травм женщина скончалась.





Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк прокомментировал Медиа-Полесью:

— Ночью 17 июня с 10-го этажа УЗ «Пинская центральная больница» выпала 49-летняя женщина. В результате падения женщина получила телесные повреждения и скончалась на месте происшествия.





В настоящее время Пинским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Это уже второй случай смерти пациентов в Пинской больнице. Напомним , в апреле текущего года с балкона 5-го этажа выпал и погиб мужчина.