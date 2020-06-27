|
В Светлогорском районе на пожаре погиб пожилой мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 июня в полдевятого утра произошёл пожар в деревне Якимова Слобода Светлогорского района.
По
Обгоревшее тело хозяина дома было обнаружено в комнате на полу при проведении разведки. Пожар был потушен, огнём повреждены вещи в комнате, закопчены стены.
Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 26 июня в полдевятого утра произошёл пожар в деревне Якимова Слобода Светлогорского района. По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие спасатели...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)