В Светлогорском районе на пожаре погиб пожилой мужчина

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 июня в полдевятого утра произошёл пожар в деревне Якимова Слобода Светлогорского района.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели шедший из окон строения дым. В доме проживал 68-летний мужчина. Он состоял на учёте в управлении по труду, занятости и социальной защите Светлогорского райисполкома как инвалид 1-ой группы с нарушением опорно-двигательного аппарата. Соседями характеризовался положительно.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Обгоревшее тело хозяина дома было обнаружено в комнате на полу при проведении разведки. Пожар был потушен, огнём повреждены вещи в комнате, закопчены стены.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.