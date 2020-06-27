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В Светлогорском районе на пожаре погиб пожилой мужчина

27.06.2020 10:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 июня в полдевятого утра произошёл пожар в деревне Якимова Слобода Светлогорского района.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели шедший из окон строения дым. В доме проживал 68-летний мужчина. Он состоял на учёте в управлении по труду, занятости и социальной защите Светлогорского райисполкома как инвалид 1-ой группы с нарушением опорно-двигательного аппарата. Соседями характеризовался положительно.

В Светлогорском районе на пожаре погиб пожилой мужчина
Фото: Гомельское ОУМЧС 

Обгоревшее тело хозяина дома было обнаружено в комнате на полу при проведении разведки. Пожар был потушен, огнём повреждены вещи в комнате, закопчены стены.

В Светлогорском районе на пожаре погиб пожилой мужчина
Фото: Гомельское ОУМЧС 

Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.

Несколькими неделями ранее пожар случился в Докшицком районе. Хозпостройки загорелись из-за удара молнии – подробности здесь.

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Новости Беларуси. 26 июня в полдевятого утра произошёл пожар в деревне Якимова Слобода Светлогорского района. По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие спасатели...
 
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