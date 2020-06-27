На трассе Минск-Гомель микроавтобус врезался в МАЗ с бетономешалкой: есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

Гомель микроавтобус врезался в МАЗ с бетономешалкой: есть пострадавшие" class="one-news__figure-img">

СЛИШКОМ SPRINTER. Осиповичский район. Около 2 часов ночи на трассе Минск-Гомель микроавтобус врезался в МАЗ с бетономешалкой. Для столкновения 47-летнему водителю «Мерседеса» достаточно было нажать на газ и не заметить ехавший перед ним грузовик.

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В результате ДТП 19-летняя пассажир микроавтобуса получила травмы и была доставлена в больницу.

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