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На трассе Минск-Гомель микроавтобус врезался в МАЗ с бетономешалкой: есть пострадавшие

27.06.2020 10:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На трассе Минск-Гомель микроавтобус врезался в МАЗ с бетономешалкой: есть пострадавшиеГомель микроавтобус врезался в МАЗ с бетономешалкой: есть пострадавшие" class="one-news__figure-img">

СЛИШКОМ SPRINTER. Осиповичский район. Около 2 часов ночи на трассе Минск-Гомель микроавтобус врезался в МАЗ с бетономешалкой. Для столкновения 47-летнему водителю «Мерседеса» достаточно было нажать на газ и не заметить ехавший перед ним грузовик.

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Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

 В результате ДТП 19-летняя пассажир микроавтобуса получила травмы и была доставлена в больницу.

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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СЛИШКОМ SPRINTER. Осиповичский район. Около 2 часов ночи на трассе Минск-Гомель микроавтобус врезался в МАЗ с бетономешалкой. Для столкновения 47-летнему водителю...
 
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