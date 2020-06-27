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На трассе Минск-Гомель микроавтобус врезался в МАЗ с бетономешалкой: есть пострадавшие
Источник материала: ОНТГомель микроавтобус врезался в МАЗ с бетономешалкой: есть пострадавшие" class="one-news__figure-img">
СЛИШКОМ SPRINTER. Осиповичский район. Около 2 часов ночи на трассе Минск-Гомель микроавтобус врезался в МАЗ с бетономешалкой. Для столкновения 47-летнему водителю «Мерседеса» достаточно было нажать на газ и не заметить ехавший перед ним грузовик.
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В результате ДТП 19-летняя пассажир микроавтобуса получила травмы и была доставлена в больницу.
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СЛИШКОМ SPRINTER. Осиповичский район. Около 2 часов ночи на трассе Минск-Гомель микроавтобус врезался в МАЗ с бетономешалкой. Для столкновения 47-летнему водителю...
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