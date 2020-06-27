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В Беларуси растет потребление электричества для электрокаров - Каранкевич

27.06.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси растет потребление электричества для электрокаров. Об этом во время рабочего визита в Могилев рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси растет потребление электричества для электрокаров - Каранкевич

"Работа по строительству электрозарядных станций организована в системном русле. Принято постановление Совета министров, по которому еще в прошлом году были введены в эксплуатацию 132 такие станции. Основной оператор по их сооружению и обслуживанию - "Белоруснефть". В этом году планируем ввести в эксплуатацию еще 142 электрозарядные станции, - отметил министр. - В 2019 году объем потребления электроэнергии этими станциями составил 3,8 млн кВТ ч. За I квартал текущего года этот показатель - уже 2 млн кВт ч. По прогнозам, к концу 2020 года мы выйдем на величину 12 млн кВт ч. Это особенно актуально с учетом ввода в эксплуатацию атомной электростанции. Кроме легкового электрического транспорта, в Беларуси растет популярность у электробусов. В Минске уже около 80 электробусов двигаются по установленным маршрутам".

В Беларуси растет потребление электричества для электрокаров - Каранкевич

Еще одним актуальным вопросом для Беларуси остается использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в жилых помещениях.

"На уровне главы государства приняты решения по стимулированию использования электрической энергии в бытовых целях. Установлено два вида тарифов, один из которых - дифференцированный. Он зависит от времени суток, в которое потребляется электроэнергия. Второе важное направление работы - обеспечение максимальной готовности электрических сетей к таким нагрузкам. В прошлом году поступило около 17 тыс. обращений граждан на увеличение пропускной способности или увеличение потребляемой электрической мощности. Около 11 тыс. таких заявок удовлетворено - людям выдали технические условия. 3,5 тыс. этих условий реализовали за прошлый год, - отметил Виктор Каранкевич. - Увеличился объем потребления электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения. За пять месяцев текущего года он составил около 36 млн кВТ ч - к 13 млн кВт ч за весь прошлый год. Конечно, не все обращения удовлетворяются. Это зависит от технических возможностей: пропускной способности линии электропередачи, резерва трансформаторных мощностей и другого. Ведется строгий учет тех заявок, которые мы не смогли выполнить".

В Беларуси растет потребление электричества для электрокаров - Каранкевич

В Беларуси продолжают модернизировать энергосистему. Как отметил Виктор Каранкевич, в этом направлении идут плановые работы. "Мы продолжаем реконструировать и модернизировать всю энергосистему в стране. Это требует времени. Потому что нельзя в одно и то же время реконструировать все электрические сети в стране. Общая протяженность только распределительных сетей - около 200 тыс. км. Поэтому вся работа идет планово. В год мы реконструируем около 1,7 тыс. км сетей. И задача на текущий год стоит такая же".

В Беларуси растет потребление электричества для электрокаров - Каранкевич

В Беларуси растет потребление электричества для электрокаров - Каранкевич

Фото Олега Фойницкого

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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