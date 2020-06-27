Где в Бресте могут возвести строительный гипермаркет и фермерский рынок?

Источник материала: Виртуальный Брест

Сразу два участка для строительства и обслуживания торговых центров выставлены на аукцион в Бресте.



Фото Павла Садовского. Используется в качестве иллюстрации.

Первый участок площадью 0,8 га находится в районе пересечения улиц Краснознаменной и Сальникова, неподалеку от новых «десятиэтажек». Здесь можно будет построить торговый центр для торговли непродовольственными товарами (к примеру, строительный гипермаркет). Право аренды участка предлагается к продаже по начальной стоимости в 146 тысяч рублей.

Второй участок, выставленный на аукцион, расположен в районе улиц Энтузиастов и Старозадворской, на выезде из города в сторону Минска. Площадь земельного надела — 0,3 га. Целевое назначение участка — строительство и обслуживание объекта торговли в Бресте. Здесь может появиться супермаркет или, как вариант, крытый фермерский рынок. Начальная стоимость права аренды участка — 28 тысяч рублей.

Аукцион (его организатор — Брестский центр по управлению недвижимостью) пройдет 2 июля.