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Где в Бресте могут возвести строительный гипермаркет и фермерский рынок?
27.06.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сразу два участка для строительства и обслуживания торговых центров выставлены на аукцион в Бресте.
Первый участок площадью 0,8 га находится в районе пересечения улиц Краснознаменной и Сальникова, неподалеку от новых «десятиэтажек». Здесь можно будет построить торговый центр для торговли непродовольственными товарами (к примеру, строительный гипермаркет). Право аренды участка предлагается к продаже по начальной стоимости в 146 тысяч рублей.
Второй участок, выставленный на аукцион, расположен в районе улиц Энтузиастов и Старозадворской, на выезде из города в сторону Минска. Площадь земельного надела — 0,3 га. Целевое назначение участка — строительство и обслуживание объекта торговли в Бресте. Здесь может появиться супермаркет или, как вариант, крытый фермерский рынок. Начальная стоимость права аренды участка — 28 тысяч рублей.
Аукцион (его организатор — Брестский центр по управлению недвижимостью) пройдет 2 июля.
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Сразу два участка для строительства и обслуживания торговых центров выставлены на аукцион в Бресте. Фото Павла Садовского. Используется в качестве...
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