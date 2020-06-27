ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Где в Бресте могут возвести строительный гипермаркет и фермерский рынок?

27.06.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сразу два участка для строительства и обслуживания торговых центров выставлены на аукцион в Бресте.

Где в Бресте могут возвести строительный гипермаркет и фермерский рынок?
Фото Павла Садовского. Используется в качестве иллюстрации.

Первый участок площадью 0,8 га находится в районе пересечения улиц Краснознаменной и Сальникова, неподалеку от новых «десятиэтажек». Здесь можно будет построить торговый центр для торговли непродовольственными товарами (к примеру, строительный гипермаркет). Право аренды участка предлагается к продаже по начальной стоимости в 146 тысяч рублей.

Второй участок, выставленный на аукцион, расположен в районе улиц Энтузиастов и Старозадворской, на выезде из города в сторону Минска. Площадь земельного надела — 0,3 га. Целевое назначение участка — строительство и обслуживание объекта торговли в Бресте. Здесь может появиться супермаркет или, как вариант, крытый фермерский рынок. Начальная стоимость права аренды участка — 28 тысяч рублей.

Аукцион (его организатор — Брестский центр по управлению недвижимостью) пройдет 2 июля.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сразу два участка для строительства и обслуживания торговых центров выставлены на аукцион в Бресте. Фото Павла Садовского. Используется в качестве...
 
Новости дня
Новости разные
 
Счета «Кентавра» заблокировали две недели назад. Что сейчас происходит в компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика