«Режим не ослаб». Интервью Макея и новые задержанные – все, что нужно знать про выборы в Беларуси

Источник материала: KYKY

До выборов президента осталось 43 дня. А это значит, что мы продолжаем рассказывать вам самые актуальные новости предвыборной гонки. Поехали:

Вчера вечером, 26 июня, в Гродно прошла очередная акция солидарности, где, как пишут журналисты, «милиции было больше, чем участников». В итоге задержали восемь человек.

Также вчера задержали еще одного блогера, автора telegram-канала «Орша для жизни» Александра Андреева. По словам жены блогера, ему вменяют административное правонарушение, но какое – неизвестно.

Министр иностранных дел Владимир Макей дал скромное интервью , где заявил, что режим в Беларуси не ослаб – и многие, кто так считает, ошибаются: ««Цепи солидарности» и прочее – для меня лично не показатель, что назрели такие страшные перемены». Также Макей прокомментировал слова Лукашенко о иностранном вмешательстве во внутренние дела Беларуси: «Информация, которой располагает министерство, тоже позволяет в определенной мере судить о том, что некоторые вещи не могут возникнуть спонтанно, а они организованы. В частности, огромное количество этих фейков, которые служат основанием для выхода на улицы и тому подобное. Знаете, ведь некоторые ваши коллеги из независимых СМИ, телеграм-каналов неофициально так стыдливо нам говорят, что «нам предлагают определенные суммы, чтобы мы разместили информацию соответствующего содержания о соответствующих персонах». Правда, контрактные фамилии министр отказался называть.

На странице «Администрации Октябрьского района Минска» в Facebook появился пост , в котором глава этой самой администрации – Геннадий Люботынский – обратился к беларусам с тем, что грядет «время перемен», «время Беларуси Будущего». И призвал людей сделать правильный выбор 9 августа. Правда, чуть позже эта же администрация заявила, что данная страница не является официальной.

Жена блогера Игоря Лосика, автора канала «Беларусь головного мозга», которого задержали 25 июня в Барановичах и сейчас держат на Окрестино, рассказала журналистам, как прошел арест. Дарья уточнила, что сначала в квартиру пришли двое мужчин «в спортивных костюмах и солнцезащитных очках», быстро показали удостоверения и сказали, что они из Барановичского ГОВД. Позже подошли еще семеро людей в штатском, кто-то из них сказал Дарье, что «обыск продлится максимум полчаса и ничего и никого они забирать не собираются». Но в итоге из квартиры блогера вынесли коробку с его стационарным компьютером, ноутбуком и мобильным телефоном. А самого Игоря увезли в неизвестном направлении на бусе с тонированными стеклами. Как рассказала Дарья, когда она узнала о местонахождении своего мужа и спросила у правоохранителей, можно ли занести ему передачу, ей ответили, что «проходит санитарная обработка здания», поэтому передачи запрещены.

Политический обозреватель Артем Шрайбман в своем telegram-канале разобрал идею кандидата Бабарико о проведении референдума по новой старой конституции 1994 года. Артем объяснил, что эту инициативу нужно рассматривать в трех измерениях: как попытку реально провести референдум и поменять конституцию, как попытку предложить своему активу занятие на после выборов, и как навязывание власти повестки, с которой она должна считаться.

Российский журналист Алексей Пивоваров, ныне автор YouTube-канала «Редакция», записал большой выпуск о выборах в Беларуси. Хорошее видео для тех, кто хочет узнать о ситуации в стране экстерном. Там и интервью с кандидатом Виктором Бабарико есть, которое записали буквально за несколько часов до его задержания.

Есть и трогательные новости: дочь задержанного Виктора Бабарико, Мария Бабарико, записала позитивное обращение к беларусам. В нем она рассказала, когда ее отец на самом деле задумался о выдвижении своей кандидатуры на выборах и призналась в большой любви к стране и ее людям. Посмотрите, вам понравится.

Остаться в живых. Кто может попасть в бюллетень на беларуских выборах

С нами все еще семеро кандидатов (хотя изначально было их 15), собравших и сдавших от 100 тысяч подписей за свое попадание в бюллетень. Это:

действующий президент Александр Лукашенко;

экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;

экс-глава ПВТ Валерий Цепкало;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Уже два претендента на пост президента принесли необходимые для регистрации кандидатом документы в Избирком. Это Бабарико и Цепкало, Лукашенко документы пока еще не подал. Но у него есть такая возможность до 4 июля включительно

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.