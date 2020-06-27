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Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Военная элита государства. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это основное подразделение Военной академии нашей страны, где готовят профессионалов военного дела.
В ближайшее время офицеры займут свое место в строю. Им предстоит осваивать все новое, чем располагает современная белорусская армия.
Сергей Зайцев, начальник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
В ближайшее время они пополнят ряды органов военного управления, объединений, соединений воинских частей и применят знания, которые получили на факультете, на практике.
Добавим, обучение на факультете прошли специалисты не только Вооруженных Сил, но и внутренних войск МВД, а также Госпогранкомитета.
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Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба
Новости Беларуси. Военная элита государства. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба, сообщили в программе Новости «24...
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