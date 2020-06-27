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Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба

27.06.2020 14:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Военная элита государства. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это основное подразделение Военной академии нашей страны, где готовят профессионалов военного дела.

Факультет дает фундаментальные знания в области национальной безопасности, военной стратегии, геополитики, оперативного искусства.

Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба

Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба

Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба

В ближайшее время офицеры займут свое место в строю. Им предстоит осваивать все новое, чем располагает современная белорусская армия.

Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба

Сергей Зайцев, начальник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
За время обучения они изучили более 30 дисциплин, успешно сдали магистерские диссертации. Основу изучаемых дисциплин составляют национальная безопасность, военная стратегия, оперативное искусство, тактика военно-государственного управления.

В ближайшее время они пополнят ряды органов военного управления, объединений, соединений воинских частей и применят знания, которые получили на факультете, на практике.

Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба

Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба

Добавим, обучение на факультете прошли специалисты не только Вооруженных Сил, но и внутренних войск МВД, а также Госпогранкомитета.

Люди в материале: Сергей Зайцев

 
 
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Новости Беларуси. Военная элита государства. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба, сообщили в программе Новости «24...
 
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