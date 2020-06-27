Минздрав: запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах будут сняты в ближайшее время

Источник материала: ОНТ

Санитарно-гигиеническая служба Минска проверила 108 проб воды во Фрунзенском, Московском и Центральном районах Минска. Результаты лабораторного контроля показали, что вода соответствует требованиям по исследуемым органолептическим и физико-химическим показателям, сообщили в Telegram Минздрава.

Уже более суток по Фрунзенскому району не фиксируются пробы с отклонением от нормы. По Московскому району (квартал Громова - Рафиева и прилегающие улицы) утром 26 июня была обнаружена предельная концентрация хлороформа. Результаты проб воды, отобранных днем, вечером и утром 27 июня показали, что вода соответствует всем требованиям. Сообщается, что запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах будут сняты в ближайшее время.

Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии круглосуточно продолжают проводить мониторинг качества и безопасности питьевой воды.

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