Источник материала: Новости Волковыска

Беларусь, Молдова и Россия не попали в список стран, гражданам которых будет разрешен въезд на территорию ЕС после открытия его внешних границ.

Среди всех стран «Восточного партнерства» в предварительный список стран, граждане которых смогут въезжать на территорию Европейского союза с 1 июля, попали только Украина и Грузия.

Сообщается, что чиновники Брюсселя должны окончательно утвердить два списка стран: первый – для которых въезд будет открыт, второй – закрыт.

Такое решение было принято в соответствии с эпидемиологическими критериями.

С 1 июля Евросоюз, в частности, откроется для Канады, Японии, Южной Кореи. Отмечается, что в список может войти Китай, однако дебаты на этот счет продолжаются.

Ранее сообщалось, что список государств, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС, будет постоянно пересматриваться и обновляться.