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Под Гомелем «жигули» не пропустили Jaguar: пострадала супружеская пара

27.06.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Супружеская пара пострадала в аварии, которая произошла утром 26 июня в Гомельском районе. Об этом сообщили в ГАИ.


Предварительно установлено, что 82-летний водитель «жигулей» ехал по трассе Химзавод — Урицкое — Уваровичи. При выезде на трассу М5 Минск — Гомель он не уступил дорогу Jaguar, которым управляла 35-летняя женщина.


В результате ДТП водитель «жигулей» и его жена получили телесные повреждения и были доставлены в областную больницу.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Авария произошла утром 26 июня на трассе М5 Минск - Гомель.
 
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