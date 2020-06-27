Под Гомелем «жигули» не пропустили Jaguar: пострадала супружеская пара

Источник материала: Tut.by

Супружеская пара пострадала в аварии, которая произошла утром 26 июня в Гомельском районе. Об этом сообщили в ГАИ.





Предварительно установлено, что 82-летний водитель «жигулей» ехал по трассе Химзавод — Урицкое — Уваровичи. При выезде на трассу М5 Минск — Гомель он не уступил дорогу Jaguar, которым управляла 35-летняя женщина.





В результате ДТП водитель «жигулей» и его жена получили телесные повреждения и были доставлены в областную больницу.