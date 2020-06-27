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В Сербии объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений
Источник материала: СТВ
Новости Сербии. Правительство Сербии объявило режим стихийного бедствия из-за наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Затопленными оказались западные и юго-западные регионы страны. Два человека погибли, 300 жителей эвакуированы, пострадали сотни домов.
Власти приняли решение объявить режим стихийного бедствия для оказания материальной помощи гражданам, а также для скорейшего устранения последствий наводнений на местах.
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Новости Сербии. Правительство Сербии объявило режим стихийного бедствия из-за наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затопленными оказались...
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