ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Сербии объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений

27.06.2020 15:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Сербии. Правительство Сербии объявило режим стихийного бедствия из-за наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сербии объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений

В Сербии объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений

Затопленными оказались западные и юго-западные регионы страны. Два человека погибли, 300 жителей эвакуированы, пострадали сотни домов.

В Сербии объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений

В Сербии объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений

В Сербии объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений

Власти приняли решение объявить режим стихийного бедствия для оказания материальной помощи гражданам, а также для скорейшего устранения последствий наводнений на местах.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Сербии. Правительство Сербии объявило режим стихийного бедствия из-за наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затопленными оказались...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парень спросил у милиции, как себя вести, чтобы не задержали. И его задержали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика