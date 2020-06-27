|
Парень спросил у милиции, как себя вести, чтобы не задержали. И его задержали
Источник материала: KYKY>
Недавно мы рассказывали вам про общественный флешмоб: беларусы звонили в милицию и спрашивали, как нужно себя вести, чтобы их не отправили в автозак по пути на работу. Это началось после брутального разгона очереди к магазину Symbal.by, в которой люди просто молча стояли. Божественные ответы сотрудников милиции вы
Одним из звонивших был Иван Прус – парень зависал видео звонка в милицию, на котором не скрывал своего лица. На его вопрос, какие правила не стоит нарушать, чтобы не оказаться в автозаке, милиционер ответил: «Не нарушайте правила общественного порядка», – правоохранитель уточнил, что новости он не смотрит и ни про какие задержания у магазина не знает.
Иван записал видео вечером 24 июня. Через пару дней, 26 июня, он перестал выходить на связь со своими знакомыми. В итоге коллеги нашли Ивана в Московском РУВД,
|
Свежие газеты
Архив (Разное)