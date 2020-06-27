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Парень спросил у милиции, как себя вести, чтобы не задержали. И его задержали

27.06.2020 15:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Недавно мы рассказывали вам про общественный флешмоб: беларусы звонили в милицию и спрашивали, как нужно себя вести, чтобы их не отправили в автозак по пути на работу. Это началось после брутального разгона очереди к магазину Symbal.by, в которой люди просто молча стояли. Божественные ответы сотрудников милиции вы можете почитать в этом материале

Одним из звонивших был Иван Прус – парень зависал видео звонка в милицию, на котором не скрывал своего лица. На его вопрос, какие правила не стоит нарушать, чтобы не оказаться в автозаке, милиционер ответил: «Не нарушайте правила общественного порядка», – правоохранитель уточнил, что новости он не смотрит и ни про какие задержания у магазина не знает. 

Иван записал видео вечером 24 июня. Через пару дней, 26 июня, он перестал выходить на связь со своими знакомыми. В итоге коллеги нашли Ивана в Московском РУВД, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Уже известно, что Ивана задержали за «мелкое хулиганство» (статья 17.1 КоАП). Как удалось узнать «Радыё Свабода», сейчас Иван находится в ИВС на Окрестина. 

Читайте по теме: Мой первый автозак: страх, выбитые зубы и ночь в РУВД

 
 
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Недавно мы рассказывали вам про общественный флешмоб: беларусы звонили в милицию и спрашивали, как нужно себя вести, чтобы их не отправили в автозак по пути на...
 
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