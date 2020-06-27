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Грозит до 10 лет тюрьмы. Трамп подписал указ о защите памятников
Источник материала: СТВ
Новости США. Президент США подписал указ о защите памятников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь за одну лишь попытку осквернить статую и монумент грозит до 10 лет тюрьмы.
Сотни митингующих в Вашингтоне собрались у мемориала президенту Линкольну и требуют его снести. От произвола статую защищают полицейские.
Тревожной ситуация остается и в Сиэтле. Несмотря на призывы лидеров митингующих разойтись по домам, активисты отказываются покинуть захваченную ранее автономную зону и не дают разобрать возведенные баррикады.
В Миннеаполисе упраздняют полицейское управление. Правда, решение выглядит номинальным: структуру просто переименовали, и теперь она будет называться «Управление общественной безопасности и профилактики насилия».
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Новости США. Президент США подписал указ о защите памятников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь за одну лишь попытку осквернить статую и монумент...
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