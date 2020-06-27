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Самообслуживание. Утром в столичном летнем кафе вместо денег и товара нашли интересное кино (ВИДЕО)

27.06.2020 14:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самообслуживание. Утром в столичном летнем кафе вместо денег и товара нашли интересное кино (ВИДЕО)

САМООБСЛУЖИВАНИЕ. Минск. Утром в летнем кафе не досчитались выручки и товаров. Вместо них в памяти камеры видеонаблюдения появилось интересное кино. Судя по тайм-коду, действия фильма происходили в четвёртом часу. К палатке подошли двое. Один из них взобрался на парапет и через плёночное окно проник внутрь.

Видео смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:     


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В кафе нет ни сигнализации, ни сторожа. Ночной посетитель чувствовал себя как дома. Не спеша наливал из крана пиво. Нашёл вафельные рожки и довольно умело сделал две порции мороженого. На записи видно, как бармен-самозванец через окно делится добычей с кем-то ещё. Исполнителя главной роли нашли и задержали в тот же день.

Светлана Мостыка, старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД г. Минска: «Им оказался 19-летний житель столицы. Причинённый ущерб составил более 250 рублей. Похищенными продуктами питания минчанин угостил своего товарища. Фрунзенским г. Минска РОСК РБ действиям задержанного дана правовая оценка. Известно, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности».

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Теги: Новости, Минск
 
 
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САМООБСЛУЖИВАНИЕ. Минск. Утром в летнем кафе не досчитались выручки и товаров. Вместо них в памяти камеры видеонаблюдения появилось интересное кино. Судя по...
 
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