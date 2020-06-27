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Самообслуживание. Утром в столичном летнем кафе вместо денег и товара нашли интересное кино (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
САМООБСЛУЖИВАНИЕ. Минск. Утром в летнем кафе не досчитались выручки и товаров. Вместо них в памяти камеры видеонаблюдения появилось интересное кино. Судя по тайм-коду, действия фильма происходили в четвёртом часу. К палатке подошли двое. Один из них взобрался на парапет и через плёночное окно проник внутрь.
Видео смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
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В кафе нет ни сигнализации, ни сторожа. Ночной посетитель чувствовал себя как дома. Не спеша наливал из крана пиво. Нашёл вафельные рожки и довольно умело сделал две порции мороженого. На записи видно, как бармен-самозванец через окно делится добычей с кем-то ещё. Исполнителя главной роли нашли и задержали в тот же день.
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САМООБСЛУЖИВАНИЕ. Минск. Утром в летнем кафе не досчитались выручки и товаров. Вместо них в памяти камеры видеонаблюдения появилось интересное кино. Судя по...
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